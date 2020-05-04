Государство выделяет миллиард леев для борьбы с COVID-19

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. После пересмотра госбюджета на текущий год в систему здравоохранения поступят дополнительные средства. Деньги из ряда внешних источников будут выделены на приобретение средств личной защиты и медицинского оборудования. Об этом сказала Госсекретарь Минфина Татьяна Иваничкина в эфире радиостудии Sputnik
"Всемирный банк выделяет нам 33 миллиона долларов. Вместе с тем, Европейский банк реконструкции и развития выделил еще 40 миллионов евро. К настоящему моменту мы пользуемся поддержкой платформы ООН, где сконцентрированы пожертвования различных государств", - добавил она.
Система здравоохранения Молдовы оказалась одной из наиболее пострадавших от пандемии. К настоящему моменту подтверждены тысяча 26 случаев инфицирования COVID-19 среди медицинского персонала.
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