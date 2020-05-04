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Молдавские леи

Государство выделяет миллиард леев для борьбы с COVID-19

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (982)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200504/30116439/gosudarstvo-vydelyaet-milliard-leev-dlya-borby-s-covid-19.html

Госсекретарь министерства финансов Татьяна Иваничкина сообщила в эфире радиостудии Sputnik, что после корректировки бюджета система здравоохранения получит еще 1,1 миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. После пересмотра госбюджета на текущий год в систему здравоохранения поступят дополнительные средства. Деньги из ряда внешних источников будут выделены на приобретение средств личной защиты и медицинского оборудования. Об этом сказала Госсекретарь Минфина Татьяна Иваничкина в эфире радиостудии Sputnik

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По ее словам, бюджет сферы здравоохранения увеличивается на 1,1 миллиарда леев. Иваничкина добавила, что для укрепления системы здравоохранения будут также использованы несколько кредитов от внешних партнеров.

"Всемирный банк выделяет нам 33 миллиона долларов. Вместе с тем, Европейский банк реконструкции и развития выделил еще 40 миллионов евро. К настоящему моменту мы пользуемся поддержкой платформы ООН, где сконцентрированы пожертвования различных государств", - добавил она.

Система здравоохранения Молдовы оказалась одной из наиболее пострадавших от пандемии. К настоящему моменту подтверждены тысяча 26 случаев инфицирования COVID-19 среди медицинского персонала.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (982)

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