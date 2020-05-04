Государство выделяет миллиард леев для борьбы с COVID-19

Госсекретарь министерства финансов Татьяна Иваничкина сообщила в эфире радиостудии Sputnik, что после корректировки бюджета система здравоохранения получит еще 1,1 миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. После пересмотра госбюджета на текущий год в систему здравоохранения поступят дополнительные средства. Деньги из ряда внешних источников будут выделены на приобретение средств личной защиты и медицинского оборудования. Об этом сказала Госсекретарь Минфина Татьяна Иваничкина в эфире радиостудии Sputnik

По ее словам, бюджет сферы здравоохранения увеличивается на 1,1 миллиарда леев. Иваничкина добавила, что для укрепления системы здравоохранения будут также использованы несколько кредитов от внешних партнеров.

"Всемирный банк выделяет нам 33 миллиона долларов. Вместе с тем, Европейский банк реконструкции и развития выделил еще 40 миллионов евро. К настоящему моменту мы пользуемся поддержкой платформы ООН, где сконцентрированы пожертвования различных государств", - добавил она.

Система здравоохранения Молдовы оказалась одной из наиболее пострадавших от пандемии. К настоящему моменту подтверждены тысяча 26 случаев инфицирования COVID-19 среди медицинского персонала.

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