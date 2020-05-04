Власти повторно изучат последствия засухи для аграрного сектора

В руководстве страны заявили о намерении повторно оценить влияние засухи и проливных дождей на аграрный сектор страны.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Руководство страны продолжит проводить встречи с различными категориями граждан, в том числе с ассоциациями бизнеса.

Планируется обсудить положение дел в сельском хозяйстве после дождей, прошедших на минувшей неделе.

Об этом заявил президент Игорь Додон после еженедельного заседания с председателем парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Ионом Кику.

Глава государства отметил, что Молдова обеспечивает свою продовольственную безопасность.

"Исходя из этого, призываю отдельных политиков воздержаться от спекуляций на эту тему", - сказал Додон.

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Кику, в свою очередь, обратил внимание на то, что некоторые политики намеренно сеют панику.

Глава кабмина заверил, что нет необходимости переживать за наличие продовольствия в стране.

"Молдова обеспечена зерновыми культурами. Есть разные политики, которые говорили о бюджетной дыре, что в новом году не будет газа, они и сейчас выступают с заявлениями о нехватке продовольствия и последствиях влияния засухи. Рост цен на муку и хлеб - вот их цель", - заявил глава кабмина.

Премьер считает, что полная оценка состояния большинства посевов, пострадавших от засухи, поможет кабинету министров выработать оптимальные решения для минимизации рисков в аграрной отрасли.

Наиболее пострадали от гидрологической засухи южные и центральные районы страны.

В северных районах ситуация немного лучше, поскольку там зимой не раз выпадали осадки, хоть и незначительные.

В Молдове уже порядка трех месяцев действует "желтый код" опасности в связи с гидрологической засухой. Не так давно его в очередной раз продлили до 8 мая.

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