15:55 04 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.95
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.67
Поиск
трактор вспахивает землю

Власти повторно изучат последствия засухи для аграрного сектора

© AP Photo / Jens Meyer
Экономика
Получить короткую ссылку
78 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200504/30116501/vlasti-povtorno-izuchat-posledstviya-zasukhi-agrarnyy-sektor.html

В руководстве страны заявили о намерении повторно оценить влияние засухи и проливных дождей на аграрный сектор страны.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Руководство страны продолжит проводить встречи с различными категориями граждан, в том числе с ассоциациями бизнеса. 

Орошение.
© Sputnik / Фред Гринберг
Проблема орошения в сельском хозяйстве - в фокусе внимания ученых
Планируется обсудить положение дел в сельском хозяйстве после дождей, прошедших на минувшей неделе.

Об этом заявил президент Игорь Додон после еженедельного заседания с председателем парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Ионом Кику.

Глава государства отметил, что Молдова обеспечивает свою продовольственную безопасность.

"Исходя из этого, призываю отдельных политиков воздержаться от спекуляций на эту тему", - сказал Додон.

Эксперт: властям нужно продумать отдельные меры для помощи аграриям>>>

Кику, в свою очередь, обратил внимание на то, что некоторые политики намеренно сеют панику.

Глава кабмина заверил, что нет необходимости переживать за наличие продовольствия в стране.

"Молдова обеспечена зерновыми культурами. Есть разные политики, которые говорили о бюджетной дыре, что в новом году не будет газа, они и сейчас выступают с заявлениями о нехватке продовольствия и последствиях влияния засухи. Рост цен на муку и хлеб - вот их цель", - заявил глава кабмина.

Виноград.
© Sputnik / Osmatesco
Инновационный метод позволит молдавским аграриям зарабатывать больше
Премьер считает, что полная оценка состояния большинства посевов, пострадавших от засухи, поможет кабинету министров выработать оптимальные решения для минимизации рисков в аграрной отрасли. 

Наиболее пострадали от гидрологической засухи южные и центральные районы страны.

В северных районах ситуация немного лучше, поскольку там зимой не раз выпадали осадки, хоть и незначительные. 

В Молдове уже порядка трех месяцев действует "желтый код" опасности в связи с гидрологической засухой. Не так давно его в очередной раз продлили до 8 мая.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Рекордные поставки на российский рынок - молдавские аграрии удивили всех
Приднестровские аграрии наладили связи с польскими производителями
Сложный год для агросектора - засуха, заморозки и COVID-19: что ждет Молдову


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Monumetele eroilor
В каком состоянии памятники героям Великой Отечественной войны в Молдове
Медиапроект МПА СНГ «Строки памяти». Республика Молдова
"Строки памяти": депутаты, ветераны и артисты стран СНГ читают стихи о войне
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться