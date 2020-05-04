Власти повторно изучат последствия засухи для аграрного сектора

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Руководство страны продолжит проводить встречи с различными категориями граждан, в том числе с ассоциациями бизнеса.
Об этом заявил президент Игорь Додон после еженедельного заседания с председателем парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Ионом Кику.
Глава государства отметил, что Молдова обеспечивает свою продовольственную безопасность.
"Исходя из этого, призываю отдельных политиков воздержаться от спекуляций на эту тему", - сказал Додон.
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Кику, в свою очередь, обратил внимание на то, что некоторые политики намеренно сеют панику.
Глава кабмина заверил, что нет необходимости переживать за наличие продовольствия в стране.
"Молдова обеспечена зерновыми культурами. Есть разные политики, которые говорили о бюджетной дыре, что в новом году не будет газа, они и сейчас выступают с заявлениями о нехватке продовольствия и последствиях влияния засухи. Рост цен на муку и хлеб - вот их цель", - заявил глава кабмина.
Наиболее пострадали от гидрологической засухи южные и центральные районы страны.
В северных районах ситуация немного лучше, поскольку там зимой не раз выпадали осадки, хоть и незначительные.
В Молдове уже порядка трех месяцев действует "желтый код" опасности в связи с гидрологической засухой. Не так давно его в очередной раз продлили до 8 мая.
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