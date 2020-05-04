ООН окажет помощь сельскому хозяйству Молдовы, которое пострадало от пандемии

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу и представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Молдове Раймунд Йеле обсудили в онлайн-диалоге проблемы сельского хозяйства страны, связанные с пандемическим кризисом.

Основной темой дискуссии стало социально-экономическое воздействие засухи и кризиса, вызванного пандемией COVID-19, на сельское хозяйство, продовольствие и уровень жизни в Молдове, особенно в сельской местности.

Стороны также обсудили сложное положение мелких фермеров, которые сталкиваются с проблемами сбыта своей продукции, а также проблемы в винодельческом секторе из-за сбоев в торговле.

В связи с бедственным положением сельского хозяйства и угрозой продовольственной безопасности Молдовы ФАО объявила, что предпримет меры по оказанию помощи нашей стране. Организация ООН окажет поддержку в оценке последствий кризиса для сельского хозяйства РМ и в мобилизации ресурсов для выхода из сложной ситуации.

Также ФАО поможет оценить влияние засухи на урожай осенних злаков и проблемы текущего посевного сезона.

В завершение диалога стороны договорились провести видеоконференцию с министрами сельского хозяйства соседних стран для совместного обсуждения и анализа действий, необходимых для обеспечения продовольственной безопасности в регионе. Организатором онлайн-конференции станет региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии.

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