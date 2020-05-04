Судьба российского кредита решится скоро: какие настроения царят в Кишиневе

Власти Молдовы подсчитали, на сколько придется урезать расходы государственного бюджета, если кредитное соглашение с Россией аннулируют.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. На этой неделе Конституционный суд Молдовы рассмотрит запрос членов молдавской парламентской оппозиции по поводу соглашения о российском кредите. Если договор аннулируют, то правительству республики придется откорректировать бюджет и вычесть четыре миллиарда леев. Об этом заявил молдавский премьер Ион Кику в понедельник на брифинге.

Как считает глава кабмина, сложившаяся ситуация - "это политическая атака на данный кредит".

"Если данный кредит будет недоступен для правительства Молдовы, то у нас будут недостатки в финансировании некоторых расходов, включенных в откорректированный две недели назад бюджет. Имею ввиду в первую очередь инвестиции в инфраструктуру, помощь экономическим агентам, что предусмотрено в государственном бюджете, но должно быть профинансировано из этого кредита. И многие другие расходы", - сказал Кику.

По его словам, "в случае аннулирования данного кредита, правительству придется представить парламенту откорректированный бюджет, вычтя четыре миллиарда леев".

"Те, кто начал эту политическую авантюру, возьмут на себя ответственность", - добавил премьер.

Скандал с кредитом

Соглашение о займе у РФ парламент Молдовы ратифицировал 23 апреля. Однако за несколько часов до заседания пленума оппозиция подала запрос о неконституционности договора. Вечером того же дня, буквально за несколько часов в Конституционном суде изменилось руководство – председателя КС Владимира Цуркана, выдвиженца социалистов, сменила выдвиженец Платформы "DA" Домника Маноле. Уже в новом составе КС приостановил действие закона о ратификации документа.

В КС посчитали необходимым приостановить соглашение в связи с тем, что после его вступления в силу не будет возможности изучить конституционность нормы.

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Затем 27 апреля еще две парламентские группы – фракция Платформы "DA" и группа Pro Moldova – обратились в КС с различными запросами. Первые также хотят оспорить законопроект о ратификации соглашения с РФ о займе, как это сделала ранее фракция PAS и та же Pro Moldova. А вторые запросили суд растолковать конституционность "некоторых процедур, связанных с утверждением поправок к государственному бюджету".

Депутат парламентской группы Pro Moldova Сергей Сырбу заявлял, что КС был обязан приостановить вступление в силу договора о займе. Если бы это не сделали сейчас, то после документ приобрел бы статус международного, и КС более не имел бы права его рассмотреть.

По его словам, группа Pro Moldova не против самого займа. "Мы понимаем, что государство нуждается в деньгах. Мы выступили лишь против некоторых пунктов договора, которые, как нам кажется, противоречат национальным интересам, что впоследствии поставит страну в сложную ситуацию", - добавил депутат.

По мнению лидера партии PAS Майи Санду, "некоторые положения кредитного соглашения, заключенного с Российской Федерацией, наносят ущерб национальным интересам Республики Молдова и сопряжены с серьезными рисками для государственной безопасности".

Российский МИД ответил

В комментарии Департамента информации и печати, опубликованном на сайте российского МИД, подчеркивается, что "речь о кредите шла с конца 2019 года, и информация обсуждалась в молдавских и российских СМИ".

"Удивлены, что некоторые молдавские политики усмотрели политическую подоплеку в искреннем желании России помочь народу Молдовы в сложный период борьбы с пандемией коронавируса и преодоления социально-экономических трудностей. Они называют соглашение непрозрачным и кабальным", - отмечается в тексте.

В МИД России напомнили, что переговоры о российском кредите начались по просьбе молдавского руководства, его необходимость была вызвана в том числе замораживанием международных и европейских займов, которые ранее обещали выделить Кишиневу соответствующие структуры и государства.

"Предоставляя кредит, Россия не обуславливает это никакими требованиями. Напротив, аналогичные соглашения Молдовы с ЕС заключаются на определенных условиях", - сказано в комментарии.

В качестве примера приведен меморандум от 23 ноября 2017 года о выделении Кишиневу 100 миллионов евро, который содержал конкретные обязательства молдавских властей по продвижению реформ и встраиванию норм ЕС в национальное законодательство.

Российское содействие Молдове, как подчеркнули в МИД РФ, является открытым и искренним.

Позиция президента Молдовы

Глава республики Игорь Додон неоднократно комментировал ситуацию, сложившуюся вокруг российского кредита. В одном из своих недавних выступлений он отметил, что условия по российскому кредиту подходящие для Молдовы.

"Мы находимся в экономическом кризисе, как и весь мир. Поступления в бюджет упали существенно – в два раза. А расходы нельзя уменьшить в два раза, потому что зарплаты, пенсии, социальную помощь надо платить. И мы будем платить", - отметил Додон.

По его словам, чтобы сократить дыру, образовавшуюся в бюджете, страны поступили по-разному: США, к примеру, печатают доллары – конвертируемую валюту, а у России были доходы от высоких цен на нефть и был создан стабилизационный фонд.

"У нас таких резервов, к сожалению, нет. В этой ситуации, чтобы покрыть дефицит и сохранить бюджетную стабильность, нам необходимо найти деньги. Внутренних источников практически нет, кроме государственных ценных бумаг. Что касается зарубежных источников, то мы обратились за поддержкой и на Запад, и на Восток", - сказал Додон.

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Президент Молдовы подчеркнул, что первыми отреагировали партнеры из Российской Федерации, которые приняли решение предоставить республике кредит в 200 миллионов под 2% годовых на 10 лет. Как отметил Додон, в нынешних условиях эти 2% годовых – меньше, чем инфляция, которая может быть.

"Это подходящие условия для нашей страны. Но началась истерия. Не нравится статья 7/2, последняя статья, потому что написано "молдавский язык", не нравится статья 2, и еще не знаю что. Хочу сказать, что для наших оппонентов проблема не в статье 7/2. Проблема в том, что россияне решили нам помочь. Наши оппоненты очень хотят, чтобы мы не справились, не платили пенсии и зарплаты. И поэтому они обратились в КС", - сказал Додон.

Если кредит аннулируют, то правительству придется исключить четыре миллиарда леев из расходов уже откорректированного госбюджета. Речь идет о:

дорогах;

соцпомощи;

поддержке экономических агентов, которые платят зарплаты;

компенсации процентов по кредитам, взятых экономическими агентами;

выплате пособия безработице в 2 тысячи 775 леев;

инвестировании 600 миллионов леев в медицинский сектор.

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