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Знак евро на электронном табло курса валют.

Что происходит на валютном рынке: обменный курс на вторник

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200504/30127589/chto-proiskhodit-na-valyutnom-rynke-dollar-euro-obmennyy-kurs-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 5 мая. Молдавский лей несколько сдаст позиции по отношению практически ко всем иностранным валютам. Евро за сутки укрепится сразу на 13 банов и будет торговаться по 19,6418 лея.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон рассказал, что будет с курсом валют и тарифами на газ и электричество

Успехи доллара будут скромнее - во второй день рабочей недели от отнимет у молдавского "льва" два и разместится а отметке в 17,9664 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов.

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Что касается остальных валют, то 5 мая в небольшом плюсе также окажутся украинская гривна, которая расположится на уровне до 0,6669 лея, а румынский лей подорожает до 4,00593 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль несколько подешевеет - до 0,2383 лея.

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