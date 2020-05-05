В Молдове начал работу государственный внешнеторговый интернет-портал

Новый официальный сайт призван помочь импортерам и экспортерам познакомиться с актуальной коммерческой информацией и правилами торговли, принятыми в нашей стране.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Министерство экономики и инфраструктуры и Таможенная служба Республики Молдова во вторник запустили информационный портал для национального и международного бизнес-сообщества.

Доступ к базе данных нового государственного портала можно получить на сайте trade.gov.md.

По сообщению Минэкономики, сайт станет основным источником официальной информации, где будут разъяснены процедуры и опубликованы документы, необходимые для импорта, экспорта и транзита товаров.

"Призываю экономических агентов получить доступ к порталу и воспользоваться его возможностями", - заявил по этому поводу глава министерства Сержиу Райлян.

По словам директора таможенной службы Сержиу Бурдужи, запуск нового сайта стал результатом колоссальной работы специалистов, занимающихся развитием информационной среды в Республике Молдова, и содержит всю необходимую информацию для экономического агента.

Со своей стороны, Дуглас Мьюир, директор программы структурных реформ USAID в Молдове, отметил, что эта платформа является результатом эффективного сотрудничества между Министерством экономики и инфраструктуры, Таможенной службой и USAID.

Торгово-информационный портал Республики Молдова был запущен в контексте обязательств, принятых нашей страной в рамках Соглашения об упрощении процедур торговли во Всемирной торговой организации и реализации Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС (DCFTA).

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