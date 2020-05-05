Цены ниже, покупателей меньше: как пандемия изменила планы мелких фермеров

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Молдова постепенно выходит из режима самоизоляции, и молдавские фермеры очень ждут, когда откроются розничные сельскохозяйственные рынки. Мелкий бизнес в аграрном секторе ориентирован в основном на тех людей, которые делают покупки на базарах. Переориентировать продажи и завоевать интернет-аудиторию им оказалось трудно и малоэффективно.

Как коронавирус меняет бизнес-подходы в сельском хозяйстве

Фермер Григорий Истратук выращивает в теплицах зелень и ранние овощи.

© Sputnik / Фермер Григорий Истратук выращивает в теплицах зелень и ранние овощи

Когда началась пандемия, он впервые столкнулся с ситуацией, при которой совершенно негде продать свой товар, даже по сниженным ценам. Пришлось пойти на крайние меры - несколько теплиц с рукколой и салатом аграрий разобрал.

© Sputnik / Фермер Григорий Истратук выращивает в теплицах зелень и ранние овощи

"Я ходил по магазинам и предлагал свой продукт. Но они в основном работают с импортом. Потом я нашел людей, которые занимаются упаковкой и продажей в магазинах. Я предложил им низкие цены, и мы начали работать", - рассказал Истратук.

© Sputnik / Фермер Григорий Истратук выращивает в теплицах зелень и ранние овощи

Аграрий пока не подсчитал все убытки из-за пандемии. Однако уже сейчас он прогнозирует, что потери составят половину от дохода прошлого года. Истратук задумывается о том, как обезопасить себя в случае очередного кризиса.

© Sputnik / Фермер Григорий Истратук выращивает в теплицах зелень и ранние овощи

"После кризиса я подумаю о том, как мне организовать упаковку своей продукции, чтобы я мог напрямую продавать его в наши торговые сети. Но не уверен, что это будет возможно. Ведь они работают в основном с импортом", - поделился планами бизнесмен.

Спасут ли онлайн продажи молдавских аграриев

Налаженные контакты с торговыми сетями тоже не могут полностью защитить аграриев от убытков. Фермер Ион Русу выращивает клубнику.

© Sputnik / Фермер Ион Русу выращивает клубнику

Благодаря членству в профильной ассоциации, он поставляет свой урожай в одну из крупнейших сетей столицы. Однако Русу все равно ждет, пока откроются розничные сельскохозяйственные рынки. Половину своего урожая обычно он сбывает именно там. Онлайн продажи в период пандемии себя не оправдали.

© Sputnik / Фермер Ион Русу выращивает клубнику

"За все это время мы продали 30-40 килограммов клубники по интернет-заказам. Мы написали объявления в разных группах в социальных сетях. Идет (торговля - ред.), но слабо. Трудно распродать большое количество онлайн", - рассказал Русу.

По словам производителя клубники, каждые два дня в его хозяйстве собирают по 300 килограммов клубники.

© Sputnik / Фермер Ион Русу выращивает клубнику

Половина уходит в супермаркеты, а вторую половину сбывать очень трудно. Онлайн-продажи предполагают необходимость нанимать курьера, которому за работу требуется платить.

Что будет с ценами на свежий товар?

Фермеры морально готовятся к еще одному последствию пандемии - низкой покупательской способности. Аграрии понимают, что после режима самоизоляции и отсутствия привычных доходов люди будут экономить на элементарном.

"Цены будут ниже из-за низкой покупательской способности. В этом году я редиску продавал в два раза дешевле, чем в прошлом, а зелень даже за два лея некому было продать", - отметил Истратук.

В свою очередь, Русу отметил, что "люди сейчас не расположены есть клубнику". "У них есть другие проблемы, которые возникли из-за пандемии", - резюмировал аграрий.

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