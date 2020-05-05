Как в Приднестровье поддерживают предпринимателей в кризисный период

ТИРАСПОЛЬ, 5 мая – Sputnik. В Приднестровье во время карантина оказывают поддержку предпринимателям разного уровня – представителям малого, среднего и крупного бизнеса. Об этом говорилось на заседании Координационного совета, проходившего в онлайн-режиме.

Для индивидуальных предпринимателей

На сегодняшний день индивидуальным предпринимателям, приостановившим деятельность, выплачены пособия на общую сумму 807 тысяч приднестровских рублей. Цифра практически эквивалента сумме в молдавских леях.

"Поддержка оказана 1263 индивидуальным предпринимателям. В работе сейчас еще 300 заявок. Их сбор продолжается в электронном режиме. Затем они направляются на проверку и только после этого начисляются средства", - рассказали в правительственной пресс-службе.

Льготные займы на выплату зарплат

На прошлой неделе Фондом госрезерва выданы первые льготные кредиты под 1% годовых на финансирование заработных плат для двух предприятий. Всего в работе 13 заявок.

Для предприятий антикризисные меры предлагают возможность субсидирования. Однако, по мнению главы исполнительного органа власти Александра Мартынова, разработанная процедура оказалась на деле нерабочей. Закон предусматривает сначала выплату заработной платы, а затем возмещение потраченных на эти цели средств. Как пояснил глава Минэкономразвития Сергей Оболоник, сделано это для того, чтобы не упустить контроль целевого использования денежных ресурсов. Вариант параллельного софинансирования также был отвергнут, как недостаточно прозрачный.

Между тем бизнес сталкивается с тем, что резервов на выплату заработной платы уже нет, а значит нет возможности и получить господдержку. Мартынов предложил выработать новый, упрощенный механизм субсидирования – предоставить предприятию субсидию на выплату заработной платы, но обязать его в недельный срок отчитаться об ее использовании.

"Предприятие предоставит ведомость о выплате заработной платы не перед получением субсидии, а после. Если же не предоставит, то тогда выставляется инкассовое поручение, штрафы и подается обращение в суд по факту мошенничества", - сказал он.

Соответствующая поправка уже завтра, 6 мая, будет рассмотрена депутатским корпусом в ходе сессии.

Поддержка малого бизнеса

В правительстве также обсудили возможную докапитализации Фонда госрезерва. Предполагается, что этот шаг позволит выдавать микропредприятиям кредиты быстро и без залогов по аналогии с кредитованием граждан на развитие подсобного хозяйства.

Как отметил директор Фонда госрезерва Владимир Ботнарь, здесь потребуется дополнительное администрирование выданных средств. Также он пояснил необходимость ограничения сумм беспроцентных займов на погашение заработной платы от 30 до 60 тысяч приднестровских рублей. Именно такие объемы средств позволят поддержать малый бизнес, не вынуждая его обращаться за кредитованием в банки.

На данный момент поданы заявки на поддержку предприятий малого бизнеса на 1,7 млн. приднестровских рублей.

Индивидуальный подход

На Координационном совете также обсуждалась необходимость изменения на период действия карантина существующего порядка расходования наличных денежных средств в кассах организаций, в том числе имеющих задолженность по налогам.

По мнению экспертов, возможна разблокировка текущих счетов организаций, а именно послабление со стороны Минфина в части картотек по налоговым недоимкам. То есть каждое обращение будет рассматриваться индивидуально. В случае введения этих послаблений, внесение наличных средств на счета организации позволит осуществлять выплату заработной платы сотрудникам в нормальном режиме.

Оболоник также сообщил о том, что проведена оптимизация перечня документов, подаваемых для получения налоговых кредитов. Все они направляются в госорганы в электронном виде, часть из них получают посредством межведомственного электронного документооборота.

Следующее заседание Координационного совета, на котором будет озвучен прогноз развития экономики, состоится в пятницу, 8 мая.

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