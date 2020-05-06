Шеларь: стимулировать банки кредитовать реальную экономику - это важно

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Экономический кризис затронул практически все страны мира, ряд экспертов предрекает, что он станет худшим кризисом столетия.

Молдавские экономические агенты и частные предприниматели также пострадали из-за приостановления деятельности в связи с распространением нового коронавируса и введением чрезвычайного положения в стране.

Попала под влияние карантинных мер и ограничений для бизнеса и банковская система. НБМ проанализировал данные по чистой прибыли, полученной коммерческими банками страны в первом квартале 2020 года. Несмотря на то, что в этот период совокупная прибыль банков достигла более 432 миллионов леев, сумма в сравнении с тем же периодом прошлого года, сократилась почти на 18%.

Однако, по мнению экономического эксперта Галины Шеларь, в условиях чрезвычайной ситуации не совсем корректно рассчитывать на прибыль некоторым экономическим агентам и банковскому сектору.

"На моей памяти такого рода ограничений глобального масштаба в мировой экономике просто не было. В таких экстремальных условиях глобального кризиса, связанного с опасностью для жизни и со здоровьем людей и охватившего не отдельный регион, совершенно понятно, что в любой стране мира даже трудно представить такого экономического агента, который бы не понес убытки. Поэтому сокрушаться о том, что сократилась прибыль, нет повода", - утверждает эксперт.

По словам Шеларь, сам факт того, что банки, несмотря ни на что, все-таки получили прибыль, говорит о том, что в Молдове есть резерв для "оздоровления" и оживления реального сектора.

О том, насколько важен для экономики в данной ситуации банк с государственной долей участия для поддержки предприятий и бизнеса в целом, собеседница уверенно заявила: "К сожалению, у нас нет такого банка. Я об этом неоднократно говорила и абсолютно уверена, что однозначно наличие такого банка, каким когда-то был в Молдове "Banca de Economii", сейчас бы очень помогло государству привлечь в реальную экономику финансовые ресурсы. А ликвидность банков, то есть наличие у них денежных средств, очень высокая".

Экономист отметила, что о существующей проблеме говорил премьер-министр Ион Кику, представляя в парламенте проект о внесении изменений в Закон о бюджете на 2020 год: после сокращения нормы обязательных резервов в национальной валюте, которое произошло в марте, коммерческие банки получили дополнительную ликвидность, но они предпочитают вкладывать ее в государственные ценные бумаги, а не кредитовать экономику.

Шеларь считает важным для выхода бизнеса из кризиса существование банка с госдолей.

"В условиях молдавского рынка, притом что большинство крупнейших банков в стране с иностранным капиталом, заставить их кредитовать экономику - весьма сложно. Поэтому безусловно банк с государственной долей в таких условиях очень помог бы и государству, и бизнесу, но пока реалии иные", - подчеркнула она.

Экономист напомнила, что прирост кредитного портфеля банков на протяжении последних лет осуществлялся главным образом за счет кредитования физических, а не юридических лиц.

"Важно решить, как простимулировать коммерческие банки, чтобы они кредитовали экономику - реальных экономических агентов, которые сейчас находятся в самых сложных условиях", - резюмировала Шеларь.

По мнению эксперта, пока молдавские банки идут по пути получения удобной и надежной прибыли - покупая государственные ценные бумаги.

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