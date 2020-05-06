Молдаване стали слать меньше денег в страну: в чем причина, объяснил эксперт

Наши граждане, трудящиеся за границей, прислали в марте меньше денег, чем за аналогичный период прошлого года. Это показывает отчет Национального банка. Согласно мнению экономиста Вячеслава Ионицэ, это следствие ситуации, созданной коронавирусом на глобальном уровне.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. По данным последнего отчета Национального банка, в марте 2020 года на счета физических лиц в Молдове было переведено из-за рубежа 95,07 миллионов долларов, что на 6,2 % меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. Тогда в страну было сделано переводов на 101 миллион долларов.

Денежных поступлений из стран ЕС было на 44,88 миллионов долларов, то есть на 4,3 % меньше, нежели в марте прошлого года. Самое большое снижение денежных переводов зафиксировано из России. Там этот показатель из общего объема переводов составляет 14,4 % или же 13,72 миллиона. Эта сумма на 34,8% ниже, чем за март прошлого года. Из других стран также снизились поступления денег, например, из Израиля было прислано 16,8 миллионов долларов, то есть снижение на 17,7%.

© Photo : Banca Națională a Moldovei Structura pe zone geografice a transferurilor nete de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice, martie 2020 (%)

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Экономист Вячеслав Ионицэ уверен, что это все следствие пандемии COVID-19.

"Мы отметили это снижение еще в самом начале пандемии. Реальный объем денежных поступлений в страну еще меньше, чем официальные цифры. Ведь не все люди пересылали деньги через лицензированные банки", - уточнил Ионицэ.

По его словам, падение не станет столь сильным, как в прошлые четыре кризиса. Нынешний, как полагает экономист, в итоге будет иметь негативную тенденцию на 3-4 месяца. По прогнозам экспертов, Молдова в 2020 году потеряет порядка 150 миллионов долларов с денежных переводов.

© Sputnik / Rodion Proca Вячеслав Ионицэ

Какова ситуация с денежными переводами, рассказала наша соотечественница Екатерина Табэрэ, которая проживает и трудится в Италии уже более 18 лет.

Она подтвердила, что из этой страны было очень проблематично осуществить перевод денег, так как во время карантина людям позволяли выйти из дома лишь раз в неделю, и то, только в магазин.

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"Единственный банк, который есть в нашем городке, закрылся на карантин. Не получилось даже отправить посылки с продуктами или одеждой, так как ни один автобус более не ездит в Молдову", - пояснила Табэрэ.

Как показывают отчеты, объем денежных переводов начал снижаться еще в конце прошлого года.

Ионицэ объяснил, почему этот процесс начался еще тогда.

"В последние годы дети молдаван, трудящихся за границей, стали уезжать на учебу в другие страны. Поэтому переводы поступают уже в те государства. Более того, многие молдавские семьи уже объединились. Люди забрали родных к себе за границу. Также граждане из нашей диаспоры уже не покупают квартиры так активно. Если раньше сумма переводов в страну была равна сумме вывода, то сейчас она составляет лишь половину экспорта валюты", - объяснил специалист.

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Наибольшие суммы денежных переводов поступают в Молдову из Израиля, России, Италии, Германии, Великобритании, Северной Ирландии, Франции, Румынии, Испании, Ирландии, Чехии, Португалии, Польши и Турции.

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