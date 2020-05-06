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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон рассказал, что ждет малый и средний бизнес после 15 мая

© Sputnik / Алексей Никольский
Экономика
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1010)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200506/30149023/dodon-rasskazal-chto-zhdet-malyy-i-sredniy-biznes-posle-15-maya.html

По словам главы республики, руководство страны прилагает максимальные усилия для поддержки экономических агентов и населения в условиях кризиса.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что после ожидаемой отмены чрезвычайного положения 15 мая ограничительные меры не будут полностью отменены, чтобы не допустить нового роста числа инфицированных. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в среду по итогам встречи с руководителями ассоциаций, представляющих различные сферы экономики.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
Додон рассказал о ситуации с COVID-19 в Молдове, поддержке бизнеса и бюджете

По словам Додона, из-за того, что ограничения не будут полностью отменены, "проблемы малого и среднего бизнеса останутся актуальными, как и для других секторов экономики".

"Мои собеседники заметили, что, помимо непосредственного воздействия пандемического кризиса, десятки тысяч людей, вовлеченных в эту сферу деятельности, по-прежнему испытывают определенное административное давление и видят нелояльную конкуренцию со стороны крупного бизнеса – в первую очередь больших торговых сетей", - рассказал Додон.

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Президент заверил, что руководство страны прилагает максимум усилий для поддержки экономических агентов и населения в условиях кризиса. "Поэтому озвученные сегодня проблемы будут приняты к сведению и по ним предложат решения", - заключил глава республики.

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