Полный провал евро и доллара: курс валют на четверг

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 7 мая. Основные игроки продолжат падение. Евро за сутки станет дешевле сразу на 18 банов и будет торговаться по 19,418 лея.

Доллар просядет на 11 банов и снова опустится ниже 18-леевой планки. Таким образом, в четверг "американец" расположится 17,8976 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов.

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Что касается остальных валют, то 7 мая в небольшом минусе также окажутся украинская гривна, которая расположится на уровне до 0,6635 лея, а румынский лей опустится до 4,016 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль окажется в небольшом плюсе - до 0,2412 лея.

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