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Правительство Республики Молдова

Правительство рассматривает возможность дополнительной поддержки бизнеса

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1015)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200506/30159268/pravitelstvo-rassmatrivaet-vozmozhnost-dopolnitelnoy-podderzhki-biznesa.html

Ограничения, введенные в связи эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса нового типа, повлияли на деятельность практически во всех сферах экономики.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Правительство Молдовы рассматривает возможность дополнительной поддержки бизнеса. Премьер Ион Кику провел в четверг заседание, посвященное поиску решений для улучшения финансовой ситуации отечественных компаний, в частности тех, которые набрали кредиты.

"Ограничения, введенные в связи эпидемиологической ситуацией, повлияли на деятельность практически во всех сферах экономики. Правительство сосредоточено на мерах, способных сохранить рабочие места и поддержать жизнеспособность предприятий", - отметили в пресс-службе кабмина.

Галина Шеларь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Шеларь: стимулировать банки кредитовать реальную экономику - это важно
Премьер запросил информацию о взаимодействии между банковскими/небанковскими финансовыми учреждениями и заемщиками - физическими и юридическими лицами в плане пересмотра сроков погашения кредитов и отмены санкций за несвоевременное погашение.

"Национальная комиссия по финансовому рынку проинформировала, что 13 микрофинансовых организаций (небанковский сектор), которым принадлежит 51% рынка, согласились отсрочить или пересмотреть кредиты", - отметили в правительстве.

По данным источника, уже пересмотрены десятки тысяч контрактов на общую сумму в 677 миллионов леев. Также аннулированы штрафы на сумму в 10 миллионов леев в отношении 10 тысяч 370 человек.

"Нацбанк сообщил, что в банковском секторе уже отсрочены или пересмотрены кредиты примерно на 2,85 миллиарда леев, из которых 2,5 миллиарда приходится на юридических лиц, а 350 миллионов - на физических", - добавили в кабмине.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1015)

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