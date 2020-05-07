КС рассматривает запрос о конституционности соглашения о займе РФ

Конституционный суд рассматривает в четверг запрос оппозиции о соответствии Главному закону страны решения парламента о ратификации кредитного договора с Россией.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. В производстве Конституционного суда находятся три заявления, поданные депутатами фракции ПДС и Платформы "ДА", а также парламентской группы Pro Moldova.

Прежде, однако, КС предстоит высказаться об отводе двух членов Конституционного суда - судьях Эдуарде Абабий и Николае Рошка. Отстранения первого потребовал народный избранник от ПДС Серджиу Литвиненко, а второго - председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василе Боля. Депутаты заподозрили судей в наличии конфликта интересов.

Скандал с кредитом

Соглашение о займе у РФ парламент Молдовы ратифицировал 23 апреля. Однако за несколько часов до заседания пленума оппозиция подала запрос о неконституционности договора. Вечером того же дня, буквально за несколько часов в Конституционном суде изменилось руководство – председателя КС Владимира Цуркана, выдвиженца социалистов, сменила выдвиженец Платформы "DA" Домника Маноле. Уже в новом составе КС приостановил действие закона о ратификации документа.

В КС посчитали необходимым приостановить соглашение в связи с тем, что после его вступления в силу не будет возможности изучить конституционность нормы.

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Затем 27 апреля еще две парламентские группы – фракция Платформы DA и группа Pro Moldova – обратились в КС с различными запросами. Первые оспорили законопроект о ратификации соглашения с РФ о займе, как это сделала ранее фракция PAS и та же Pro Moldova. А вторые запросили суд растолковать конституционность "некоторых процедур, связанных с утверждением поправок к государственному бюджету".

По мнению лидера партии PAS Майи Санду, "некоторые положения кредитного соглашения, заключенного с Российской Федерацией, наносят ущерб национальным интересам Республики Молдова и сопряжены с серьезными рисками для государственной безопасности".

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По словам экс-демократа Сергея Сырбу, парламентская группа Pro Moldova, в которую он входит, не против самого займа. "Мы понимаем, что государство нуждается в деньгах. Мы выступили лишь против некоторых пунктов договора, которые, как нам кажется, противоречат национальным интересам, что впоследствии поставит страну в сложную ситуацию", - отметил парламентарий.

Позиция МИД России

В комментарии Департамента информации и печати, опубликованном на сайте российского МИД, подчеркивается, что "речь о кредите шла с конца 2019 года, и информация обсуждалась в молдавских и российских СМИ".

"Удивлены, что некоторые молдавские политики усмотрели политическую подоплеку в искреннем желании России помочь народу Молдовы в сложный период борьбы с пандемией коронавируса и преодоления социально-экономических трудностей. Они называют соглашение непрозрачным и кабальным", - отмечается в тексте.

В МИД России напомнили, что переговоры о российском кредите начались по просьбе молдавского руководства, его необходимость была вызвана в том числе замораживанием международных и европейских займов, которые ранее обещали выделить Кишиневу соответствующие структуры и государства.

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"Предоставляя кредит, Россия не обуславливает это никакими требованиями. Напротив, аналогичные соглашения Молдовы с ЕС заключаются на определенных условиях", - сказано в комментарии.

Российское содействие Молдове, как подчеркнули в МИД РФ, является открытым и искренним.

Что будет, если кредитное соглашение аннулируют?

Президент республики Игорь Додон и премьер Ион Кику, комментируя сложившуюся вокруг российского кредита ситуацию, отмечали, что, если соглашение аннулируют, то властям придет вновь корректировать бюджет.

Как отметил Додон, в нынешних условиях эти 2% годовых – меньше, чем инфляция, которая может быть. По его словам, если кредит аннулируют, то правительству придется исключить четыре миллиарда леев из расходов уже откорректированного госбюджета. Речь идет о дорогах, соцпомощи, поддержке экономических агентов, которые платят зарплаты, компенсации процентов по кредитам, взятых экономическими агентами, выплате пособия безработице в 2 тысячи 775 леев, инвестировании 600 миллионов леев в медицинский сектор.

Глава молдавского кабмина считает, что сложившаяся ситуация - "это политическая атака на данный кредит".

"Те, кто начал эту политическую авантюру, возьмут на себя ответственность", - добавил премьер.

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