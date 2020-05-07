Минсельхоз: центр и юг Молдовы серьезно пострадали от засухи и ливней

Если в северных районах ситуация в сельском хозяйстве в целом нормальная, то в центральных и южных районах часть площадей придется засеять повторно.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Тяжелая ситуация в растениеводческом секторе после ливней с градом, прошедших на прошлой неделе, после ранних заморозков и в условиях гидрологической засухи, стала темой онлайн-совещания, в котором приняли участие министр сельского хозяйства Ион Пержу и главы районных управлений по сельскому хозяйству.

Министр отметил, что на сельское хозяйство негативно повлияли погодные условия, сложившиеся в этом году, и что, к сожалению, Молдова сталкивается с "плохим периодом для сельского хозяйства".

"Бесснежная зима, затем ранняя весна с ранним выходом в поле и вслед за этим заморозки на фоне гидрологической засухи создали ряд проблем, решение которых необходимо искать уже сейчас, хотя еще предстоит оценить масштабы ситуации после наблюдений за вегетативным процессом, когда можно будет дать четкий прогноз по фруктам", - сказал на совещании Ион Пержу.

Какова ситуация в регионах страны

Представители северных районов страны заявили, что в целом ситуация удовлетворительная, хотя сельскому хозяйству и был нанесен некоторый ущерб.

Проблемная ситуация наблюдается в центре, и на юге. Ответственные лица из центральных и южных районов сообщили, что засуха затронула большую часть сельскохозяйственных площадей. В зависимости от результатов оценки ущерба, нанесенного ливнями, экономические агенты примут решение относительно пересева некоторых полей.

В частности, в районе Штефан-Водэ дождя не было совсем, и от засухи страдают многолетние насаждения абрикоса, сливы и вишни.

Говоря об ущербе, нанесенном градом, чиновники из Кагульского района сообщили, что в населенном пункте Вадул-луй-Исак были разрушены дороги, серьезно повреждены дома, 3 тысячи квадратных метров теплиц, 22 га зерновых, более 15 га плодовых культур, 20 га виноградников.

Представители сельскохозяйственных управлений заявили, что не располагают точной информацией из каждого населенного пункта, так как "обильные осадки препятствуют деятельности на местах".

Что намерено предпринять министерство

Выслушав отчеты из районов, Пержу рассказал о мерах, которые намерено принять министерство для исправления ситуации в сельском хозяйстве.

"Нам необходимо оценить ущерб, узнать, каковы потребности и возможности экономических агентов, в том числе в контексте общения с нашими партнерами и донорами. Мы считаем необходимым сформировать совместные комиссии с участием органов государственной власти обоих уровней для оценки ущерба, нанесенного пострадавшим сельхозугодьям. Мы просим объективного отношения в процессе оценки. Только на основе достоверной информации мы можем принимать правильные решения".

Министр сельского хозяйства также рассказал о продвижении законопроекта, который устраняет административные препятствия для орошения сельскохозяйственных земель.

"В законодательные акты будут внесены поправки, чтобы упростить процедуру получения разрешения на использование воды для орошения, облегчить доступ к водопользованию, создать возможности для размещения водозаборов и мобильных средств сбора воды на прибрежных территориях. Предусматривается введение штрафов для тех, кто не препятствует использованию воды, и для тех, кто не оформляет паспорта эксплуатации бассейнов", - сказал Ион Пержу.

Четвертого мая министр обсудил сложную ситуацию в сельском хозяйстве с представителем в Кишиневе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО).

ФАО объявила, что окажет помощь Республике Молдова, в том числе по мониторингу и анализу последствий COVID-19 в сельском хозяйстве и в области продовольственной безопасности.

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