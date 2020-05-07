"КоронаКризис": как вирус повлиял на экономику Молдовы, и что ждет страну

В этом году экономику Молдовы ждет спад, и это даже при оптимистичном сценарии: что пророчат республике специалисты Всемирного банка, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Всемирный банк представил новый экономический прогноз для Молдовы в условиях коронавируса нового типа. По оценкам экспертов, если распространение COVID-19 остановится к середине 2020-го, а во второй половине года будет отмечен определенный экономический рост, то основной сценарий для республики – спад ВВП составит 3,1% к концу года. И это оптимистичный вариант. При худшем раскладе - падение может быть больше - до 5,2%.

"Блокирование экономической деятельности и введенные ограничения приведут к резкому ухудшению экономики во втором квартале с резким снижением располагаемого дохода. Сокращение денежных переводов будет дополнительно подавлять частное потребление", - сказано в отчете Всемирного банка.

Экономист Всемирного банка Марчел Киструга считает, что в этом году экономику Молдовы ждет серьезный спад.

"В лучшем случае (когда пандемия будет удерживаться под контролем в первой половине 2020-го, а во второй – будет зарегистрирован экономический рост) считаем, что спад ВВП составит минимум 3%. Цифра, которую мы ожидаем, - это минус 3,1%", - сказал Киструга.

Пессимистичный сценарий

По его словам, введенные меры и ограничения как в Молдове, так и в мире окажут негативное воздействие в первую очередь на располагаемые доходы населения. Это объясняется снижением зарплат из-за сокращения экономической деятельности и спада денежных переводов из других стран. Снизится потребление со стороны населения. По оценкам специалистов ВБ, в 2020-м спадет и уровень инвестиций примерно на 15%. Экспорт тоже окажется "в миноре", так как снизилось потребление на внешних рынках, есть проблемы с импортом сырья. Кроме того, на снижение экспорта может повлиять и урожай этого года, которого в этом году, по прогнозам, соберут меньше.

Более продолжительный простой экономической деятельности – до августа 2020 года – приведет, по оценкам специалистов Всемирного банка, к спаду на 5,2% - самому большому с 2009 года.

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Эксперты подчеркивают, что более слабый рост еще больше ограничит государственные финансы, которые уже сталкиваются высокими потребностями в финансировании - порядка 15 % ВВП.

"Рост числа мигрантов, возвращающихся в страну, высокие потребности в социальных расходах и высокий уровень безработицы могут еще больше ограничить условия на рынке труда и создать дополнительное финансовое давление", - отмечено в отчете ВБ.

Как "коронакризис" повлиял на Молдову, и что делать?

Молдове надо использовать все имеющиеся возможности, чтобы ориентироваться в кризисе, считает глава представительства Всемирного банка в Молдове Анна Ахалкаци.

"Молдова, как и другие страны мира была вынуждена ввести очень строгие ограничения относительно экономической жизни, чтобы предотвратить распространение коронавируса", – отметила она.

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Среди предпринятых мер эксперт выделила социальную дистанцию, закрытие аэропорта, снижение трафика через границы, приостановку деятельности важных экономических секторов – ресторанов, розничной торговли, введение ограничений на путешествия, массовые мероприятия, перевод школ и университетов на дистанционное обучение.

"Этот кризис не такой типичный, как финансовый кризис, к примеру, который был в 2008 году. Это шок для здравоохранения и, конечно, у этого кризиса есть свои особенности. Тот факт, что это беспрецедентный кризис, оправдывает все те (принятые) меры… чаще всего жесткие", - отметила Ахалкаци.

По ее словам, продолжительность и серьезность текущего кризиса будет зависеть от того, насколько эффективны предпринятые властями меры.

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Она обратила внимание на то, что кризис повлиял на мировые экономики. Молдова не осталась в стороне. Чтобы смягчить влияние кризиса, как отметила представитель ВБ, правительство республики объявило о довольно важном налоговом пакете для поддержки граждан и бизнеса.

"Страна должна использовать все имеющиеся возможности, чтобы ориентироваться в кризисе, используя помощь, когда она доступна, как доступ к финансированию со стороны международных финансовых институтов таких как Всемирный банк, в данном случае", - заявила Ахалкаци.

Прогноз на 2021-2022 годы

Она напомнила, что Всемирный банк в довольно короткий период предоставил проект по срочной поддержке в 57 миллионов долларов США. Эти деньги, как пояснила специалист, доступны для медицинских нужд, а также для предоставления социальной помощи. "Берем в расчет мобилизацию ресурсов, к примеру, в рамках проектов в сфере образования, чтобы поддержать учащихся, у которых нет доступа к онлайн обучению и другие меры", - добавила представитель Всемирного банка.

На 2021 год специалисты Всемирного банка прогнозируют рост ВВП на 4%, а в 2022-м – на 3,6%.

В номинальном выражении объем ВВП Молдовы в текущем году может составить 212,53 миллиарда леев (оптимистичный сценарий), в 2021-м– 233,36 миллиарда, а в 2022-м – 253,9 миллиарда.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что власти проанализировали возможные эффекты коронавируса нового типа на экономику республики - 0% экономического роста, минус 3% или минус 5%.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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