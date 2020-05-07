Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают падение

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 8 мая. Основные валюты продолжают падение, уступая позиции молдавскому лею.

Доллар США подешевел более чем на один бан и установился на отметке в 17,7722 лея.

Евро упадет в цене более чем на три бана, до 19,1833 лея.

В небольшом плюсе остается украинская гривна, которая подорожает менее, чем на один бан, до 0,6645 лея.

Румынский лей несколько сдаст позиции и будет торговаться по 3,9756 в пересчете на молдавские леи.

Российский рубль поднимется в цене менее, чем на один бан, и остановится на отметке 0,2405 лея.

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