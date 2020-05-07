Эксперт: КС принял политическое решение с экономическими последствиями

Политолог Ян Лисневский объяснил в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова, чем может обернуться для страны решение Конституционного суда об аннулировании кредитного соглашения с Россией.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. События, связанные с аннулированием кредитного соглашения с Российской Федерацией, негативно скажутся и на репутации Конституционного суда (КС) и на имидже Республики Молдова. Об этом заявил политолог Ян Лисневский, отвечая на вопрос Sputnik Молдова о последствиях, к которым приведет решение КС.

© Sputnik / Osmatesco Ян Лисневский отметил, что Конституционный суд вынес политическое решение с неблагоприятными экономическими последствиями

"Все это негативно скажется на имидже Конституционного суда и имидже Молдовы. Очевидно, что КС остался политическим игроком, участвует во внутренней политике, а теперь еще и в геополитическом противостоянии", - сказал эксперт.

По мнению Лисневского, молдавское государство не в состоянии самостоятельно противостоять экономическому кризису, который последует после пандемии COVID-19.

"Поэтому нам необходима и экономическая, и социальная помощь, - заметил Лисневский. Я не сторонник международных кредитов, но могу сказать, что без финансовой помощи со стороны, причем от многих государств, речь не только об ЕС, и России, но и о США, Турции, Украине, - без такой помощи Молдове будет трудно преодолеть экономический кризис"

Политолог уверен, что в первую очередь отказ от финансовой помощи ударит по людям, которые ожидают от государства социальной поддержки или содействия в восстановлении бизнеса. "Кроме того, пострадает весь политический класс, поэтому оппозиция напрасно надеется извлечь политическую выгоду из срыва кредитного соглашения", - добавил Лисневский.

"Конституционный суд вынес сегодня политическое решение с экономическими последствиями, - отметил политолог. - Возможно, оппозиция надеется, что экономические последствия негативно скажутся на имидже государственной власти, но это негативно скажется на абсолютно всех политиках. Пострадают не только партии власти, но и партии оппозиции", - подчеркнул эксперт.

Политолог обратил внимание на то, что "расшатывать лодку во время бури нежелательно для всех, кто находится в лодке".

Конституционный суд в четверг признал неконституционным соглашение с Россией о займе в 200 миллионов евро.

"Запросы, поданные депутатами Серджиу Литвиненко, Серджиу Сырбу и Дину Плынгэу удовлетворены", - гласит решение КС.

Вместе с договором, КС также признал неконституционным решение правительства о начале переговоров с РФ, утверждении проекта ратификации соглашения, а также непосредственно закона о ратификации, утвержденного парламентом.

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