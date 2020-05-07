Эксперт: КС принял политическое решение с экономическими последствиями

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. События, связанные с аннулированием кредитного соглашения с Российской Федерацией, негативно скажутся и на репутации Конституционного суда (КС) и на имидже Республики Молдова. Об этом заявил политолог Ян Лисневский, отвечая на вопрос Sputnik Молдова о последствиях, к которым приведет решение КС.
"Все это негативно скажется на имидже Конституционного суда и имидже Молдовы. Очевидно, что КС остался политическим игроком, участвует во внутренней политике, а теперь еще и в геополитическом противостоянии", - сказал эксперт.
"Поэтому нам необходима и экономическая, и социальная помощь, - заметил Лисневский. Я не сторонник международных кредитов, но могу сказать, что без финансовой помощи со стороны, причем от многих государств, речь не только об ЕС, и России, но и о США, Турции, Украине, - без такой помощи Молдове будет трудно преодолеть экономический кризис"
Политолог уверен, что в первую очередь отказ от финансовой помощи ударит по людям, которые ожидают от государства социальной поддержки или содействия в восстановлении бизнеса. "Кроме того, пострадает весь политический класс, поэтому оппозиция напрасно надеется извлечь политическую выгоду из срыва кредитного соглашения", - добавил Лисневский.
"Конституционный суд вынес сегодня политическое решение с экономическими последствиями, - отметил политолог. - Возможно, оппозиция надеется, что экономические последствия негативно скажутся на имидже государственной власти, но это негативно скажется на абсолютно всех политиках. Пострадают не только партии власти, но и партии оппозиции", - подчеркнул эксперт.
Конституционный суд в четверг признал неконституционным соглашение с Россией о займе в 200 миллионов евро.
"Запросы, поданные депутатами Серджиу Литвиненко, Серджиу Сырбу и Дину Плынгэу удовлетворены", - гласит решение КС.
Вместе с договором, КС также признал неконституционным решение правительства о начале переговоров с РФ, утверждении проекта ратификации соглашения, а также непосредственно закона о ратификации, утвержденного парламентом.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>