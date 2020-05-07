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Премьер Ион Кику

Премьер прокомментировал решение КС, аннулировавшего договор о займе РФ

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200507/30172186/premer-prokommentiroval-reshenie-ks-annulirovavshego-dogovor-o-zayme-rf.html

Глава кабинета министров отметил, что несмотря на решение Конституционного суда, правительство продолжит искать ресурсы для финансирования дефицита бюджета.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику подчеркнул, что решение Конституционного суда спровоцировало существенную финансовую дыру. 

"КС принял решение. Оно обязательно для выполнения, как обязательно для выполнения финансирование расходов, предусмотренных госбюджетом. Правительство продолжит искать ресурсы для покрытия финансовой дыры, спровоцированной этим решением", - заявил Кику.

Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Додон: решение КС по кредиту - опасный прецедент для международных соглашений
Глава кабмина подчеркнул, что правительство не откажется ни от одного проекта, нацеленного на поддержку населения, отечественных предпринимателей или инфраструктурных инициатив.

Что решил Конституционный суд

В четверг, 7 мая, Конституционный суд удовлетворил требование оппозиции признать несоответствующим Основному закону страны договор с Россией о займе в 200 миллионов евро.

"Запросы поданные депутатами Серджиу Литвиненко, Серджиу Сырбу и Дину Плынгэу удовлетворены", - гласит решение КС.

Вместе с договором, КС также признал неконституционным решение правительства о начале переговоров с РФ, утверждение проекта ратификации соглашения, а также непосредственно закона о ратификации, утвержденного парламентом.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что решение о неконституционности российского кредита, принятое Конституционным судом в четверг, - крайне опасный прецедент в отношении международных соглашений, которые Молдова подписала или подпишет, в том числе политические соглашения.

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