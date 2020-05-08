Ион Курмей: молдавские туристы могут перенести свой отдых - не потеряют ни лея

По словам представителей турагентств, из-за пандемии коронавируса, охватившей весь мир, все запланированные на это лето путевки были отменены и перенесены на следующий год, однако клиенты из-за этого не пострадают.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Глобальная пандемия COVID-19 стала не только угрозой для здоровья молдавских граждан, но и ударила по экономике, в частности, по сфере туризма. Очень многие жители Молдовы заранее забронировали туристические путевки за границу, но из-за сложившейся ситуации не смогли осуществить поездки. Некоторым пришлось отложить отдых, а другим и вовсе отменить путешествия.

Ион Курмей, администратор одной из кишиневских туристических компаний, считает, что граждане Молдовы готовы хоть завтра уехать в отпуск, если бы это было возможно.

© Photo : Ion Curmei Ион Курмей, администратор туричестической компании в Кишиневе.

"Есть немало туристов, которые сейчас отправились бы на отдых, если бы границы были открыты. У нас есть запросы, хотя и не так много, потому что точно неизвестно, как долго продлится период запретов", - заявил он для Sputnik Молдова.

Представители туристического агентства предложили тем, кто запланировал свой отпуск на это лето, перенести дату поездки на следующий год.

"Все те, кто запланировал свой отдых на период карантина, могут перенести дату на другой период в 2020 или 2021 году, без какой-либо дополнительной оплаты. Туристы не потеряют ни одного лея", - уточнил собеседник.

Курмей уверяет, что пока не было таких клиентов, которые отменили бы отдых. Все те, кто оплатил поездку за границу в компании, где он работает, перенесли свой отъезд на другое время. Однако с сожалением констатировал, что финансовые потери огромные.

"На данный момент убытки колоссальные. В каждом случае складывается по-разному, но речь идет о миллионах. В этом году важно перепланировать отдых туристов и подождать до лучших времен и заранее к ним подготовиться", - подчеркнул представитель турфирмы.

Олеся и Вадим Бурдуля должны были отправиться 27 мая на Ибицу, в Испанию. Они купили билеты на самолет и собирались выбрать отель, где планировали остановиться. Из-за пандемии COVID-19 планы семьи рухнули.

© Photo : Olesea Burdulea Олеся Бурдуля

"К счастью, мы не успели забронировать номер в отеле. Купили только билеты на самолет, но деньги нам уже вернули. Ждем изменения ситуации к лучшему, чтобы провести отпуск за границей", - поделилась планами Олеся.

Оксана Погиба и ее молодой человек должны были полететь в июле во французскую Ниццу. Они купили билеты, забронировали отель, но отпуск пришлось отменить.

© Photo : Oxana Poghiba Оксана Погиба с молодым человеком.

"Мы забронировали отель с возможностью возврата денег, бесплатно. Я все отменила. В прошлом году мы провели уикенд во Франции, нам очень понравилось. В этом году решили поехать на неделю, чтобы насладиться красотой Ниццы, но не сложилось. Ждем, чтобы все вернулось на круги своя. Я думаю, что после этого периода домашней самоизоляции мы будем еще больше ценить возможность ездить на отдых", - уточнила Погиба.

Обращение туроператоров к властям

Национальная ассоциация экономических агентов в сфере туризма обратилась к правительству, парламенту и президенту с просьбой найти для этого сектора бизнеса решение тех проблем, которые возникли из-за негативных последствий пандемии COVID-19.

Туроператоры предлагают ввести на полтора года мораторий на возврат авансов за турпутевки, которые были внесены до 17 марта, но из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса поездки отменились.

В Молдове до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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