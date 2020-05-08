Засуха и цена на пшеницу: будут ли использоваться госрезервы 

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Михаил Макидон подчеркнул, что засуха, которая затронула несколько регионов Молдовы, может привести к повышению цены на пшеницу, а если ситуация усложнится, понадобится вмешательство государства.

Чиновник пояснил, что сейчас крупные компании-производители работают на основе контрактов на сырье по ценам прошлого года. Он считает, что засуха в этом году усугубит положение производителей зерновых, и в результате этого возможно незначительное повышение цен на пшеницу, а значит и на муку.

"Мы ориентируемся на прошлогодние цены на продукцию, и если засуха не будет сильнее, пшеница не подорожает. К сожалению, у нас от засухи наиболее пострадали центральные и южные районы, и это усугубляет положение производителей зерна. В этом случае возможно повышение цен на пшеницу, соответственно и на муку. Производители понимают риски - если будет низкий урожай, может быть, они снова засеют некоторые площади, и мы должны их понять. Поэтому есть тенденция к росту цены. Продовольственная пшеница стоила в начале года три лея, три с половиной, а сейчас у нас 3,70 - 3,90. Возможно, будет и дороже", - заявил Макидон в студии Sputnik Молдова.

Госсекретарь Минсельхоза добавил, что Молдова не является государством, которое формирует цены на пшеницу на региональном уровне. На ситуации может отразиться и то, что из 17 государств, которые ограничили экспорт продовольствия для защиты своих внутренних рынков, почти половина уже отменила ограничения, включая крупных экспортеров пшеницы.

"Как известно, в начале пандемии некоторые государства приостановили экспорт пшеницы, а в настоящее время, на фоне ослабления экстренных мер, уже отменяют ограничения на экспорт зерна. Молдова располагает государственным запасом пшеницы. Пока мы не использовали эти ресурсы, но обеспокоены тем, что ситуация может быть осложниться, поэтому государство действует с осторожностью, а если понадобится, вмешается”, - отметил Михаил Макидон.

Ранее власти заявили, что в стране около 200 тысяч тонн пшеницы - у сельхозпроизводителей и в резервах государства. Молдове ежегодно требуется около 350 тысяч тонн продовольственной пшеницы.

Ущерб от ливневых дождей и града

Весна этого года принесла еще одну проблему сельхозпроизводителям. Прошедшие в начале мая сильные дожди с градом нанесли в некоторых районах Молдовы урон сельхозугодьям. По предварительным оценкам районных комиссий по чрезвычайным ситуациям, пострадали более ста гектаров, засеянных сельхозкультурами.

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