20:26 08 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.18
  • USD17.77
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
LIVE:
Пшеничное поле

Засуха и цена на пшеницу: будут ли использоваться госрезервы 

© Sputnik / Игорь Агеенко
Экономика
Получить короткую ссылку
99 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200508/30169928/naskolko-zasukha-povliyaet-na-tsenu-pshenitsy-pridetsya-li-ispolzovat-gosrezervy.html

В первостепенные задачи государства входит обеспечение продовольственной безопасности Молдовы. Ситуацию в стране осложняет засуха.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Михаил Макидон подчеркнул, что засуха, которая затронула несколько регионов Молдовы, может привести к повышению цены на пшеницу, а если ситуация усложнится, понадобится вмешательство государства.

Чиновник пояснил, что сейчас крупные компании-производители работают на основе контрактов на сырье по ценам прошлого года. Он считает, что засуха в этом году усугубит положение производителей зерновых, и в результате этого возможно незначительное повышение цен на пшеницу, а значит и на муку.

"Мы ориентируемся на прошлогодние цены на продукцию, и если засуха не будет сильнее, пшеница не подорожает. К сожалению, у нас от засухи наиболее пострадали центральные и южные районы, и это усугубляет положение производителей зерна. В этом случае возможно повышение цен на пшеницу, соответственно и на муку. Производители понимают риски - если будет низкий урожай, может быть, они снова засеют некоторые площади, и мы должны их понять. Поэтому есть тенденция к росту цены. Продовольственная пшеница стоила в начале года три лея, три с половиной, а сейчас у нас 3,70 - 3,90. Возможно, будет и дороже", - заявил Макидон в студии Sputnik Молдова.

Госсекретарь Минсельхоза добавил, что Молдова не является государством, которое формирует цены на пшеницу на региональном уровне. На ситуации может отразиться и то, что из 17 государств, которые ограничили экспорт продовольствия для защиты своих внутренних рынков, почти половина уже отменила ограничения, включая крупных экспортеров пшеницы.

Уборка зерновых.
© Sputnik / Егор Еремов
Положение молдавских аграриев: некоторых посетил президент

"Как известно, в начале пандемии некоторые государства приостановили экспорт пшеницы, а в настоящее время, на фоне ослабления экстренных мер, уже отменяют ограничения на экспорт зерна. Молдова располагает государственным запасом пшеницы. Пока мы не использовали эти ресурсы, но обеспокоены тем, что ситуация может быть осложниться, поэтому государство действует с осторожностью, а если понадобится, вмешается”, - отметил Михаил Макидон.

Ранее власти заявили, что в стране около 200 тысяч тонн пшеницы - у сельхозпроизводителей и в резервах государства. Молдове ежегодно требуется около 350 тысяч тонн продовольственной пшеницы.

Ущерб от ливневых дождей и града

Весна этого года принесла еще одну проблему сельхозпроизводителям. Прошедшие в начале мая сильные дожди с градом нанесли в некоторых районах Молдовы урон сельхозугодьям. По предварительным оценкам районных комиссий по чрезвычайным ситуациям,  пострадали более ста гектаров, засеянных сельхозкультурами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Более ста гектаров сельхозугодий в Молдове пострадало от проливных дождей
Минсельхоз: центр и юг Молдовы серьезно пострадали от засухи и ливней


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Владимир Путин 20 лет назад впервые вступил в должность президента РФ - фото
Павел Легкий: Бабушка прошла 200 километров, чтобы повидаться с дедом
Павел Легкий: бабушка прошла 200 километров, чтобы повидаться с дедом
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться