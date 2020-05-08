На что взлетели цены в первые месяцы 2020 года: от "молочки" до фруктов

В Молдове цены на агропродукцию увеличились в первом квартале на 8,8%, сообщает Национальное бюро статистики.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. За первые три месяца 2020 года цены на некоторые сельскохозяйственные продукты в Молдове взлетели на 15% и 70%. Такие данные приводятся в отчете Национального бюро статистики Молдовы.

Статистика

В целом, согласно статистике, цены производителей на агропродукцию за первый квартал увеличились на 8,8%. При этом растениеводческая продукция подорожала в среднем на 15,9%. Это повышение обусловлено подорожанием следующих категорий товаров:

столовые сорта винограда – в два раза;

семечковые фрукты – на 67,7%;

бобовые – на 14,1%;

рапс – на 12,8%;

картофель – на 9,8%.

Продукция животного происхождения подешевела в среднем на 6,7%. Такая тенденция объясняется спадом цен на свиней (в живом весе) – на 18,3%, птицу (в живом весе) – на 7,6%. А вот овцы, козы и крупный рогаты скот (в живом весе) подорожали. Также в цене выросли молоко – на 5,3% и яйца – на 3,9%.

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