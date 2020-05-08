Додон: Молдова возобновит переговоры с Россией по кредиту на следующей неделе

По словам президента, в пятницу утром он провел заседание с премьером Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной для принятия дальнейших шагов после решения КС по российскому кредиту.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что власти республики скорее всего уже на следующей неделе возобновят переговоры с РФ по кредиту. Об этом он сообщил в пятницу в рамках еженедельной рубрики "Президент отвечает".

"Мы недовольны принятым Конституционным решением. Мы возобновим переговоры с Российской Федерацией. Скорее всего уже на следующей неделе", - заявил Додон.

По словам президента, в пятницу утром он провел заседание с премьером Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной для принятия дальнейших шагов после решения КС по российскому кредиту.

Глава государства подчеркнул, что в результате принятия решения об аннулировании российского кредита государственный бюджет потерял четыре миллиарда леев. Президент отметил, что речь идет о бюджете в кризисный период - в условиях коронавируса, засухи и экономического кризиса.

"Здесь есть несколько проблем. Либо придется урезать расходы, в том числе и социальные, либо мы будем искать источники для покрытия расходов. Заверяю, что президент и премьер сделают все, чтобы затраты, которые были предусмотрены в бюджете, были покрыты. Власти в состоянии обеспечить выплату зарплат бюджетникам, пенсий населению и инвестиций", - сказал Додон.

Решение КС

Глава республики пояснил, что параллельно с возобновления диалога с Москвой Кишинев намерен вести переговоры с другими партнерами для поиска дополнительных источников денежных средств.

Конституционный суд в четверг признал неконституционным соглашение с Россией о займе в 200 миллионов евро.

"Запросы, поданные депутатами Серджиу Литвиненко, Серджиу Сырбу и Дину Плынгэу удовлетворены", - гласит решение КС.

Вместе с договором, КС также признал неконституционным решение правительства о начале переговоров с РФ, утверждении проекта ратификации соглашения, а также непосредственно закона о ратификации, утвержденного парламентом.

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