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Игорь Додон

Додон: Молдова возобновит переговоры с Россией по кредиту на следующей неделе

© Photo : Miroslav Rotari.
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200508/30174001/dodon-moldova-vozobnovit-peregovory-russia-po-kreditu-na-sleduyuschey-nedele.html

По словам президента, в пятницу утром он провел заседание с премьером Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной для принятия дальнейших шагов после решения КС по российскому кредиту.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что власти республики скорее всего уже на следующей неделе возобновят переговоры с РФ по кредиту. Об этом он сообщил в пятницу в рамках еженедельной рубрики "Президент отвечает".

"Мы недовольны принятым Конституционным решением. Мы возобновим переговоры с Российской Федерацией. Скорее всего уже на следующей неделе", - заявил Додон.

Justiție
© CC0 / Pixabay / Daniel_B_photos
КС принял политическое решение с экономическими последствиями
По словам президента, в пятницу утром он провел заседание с премьером Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной для принятия дальнейших шагов после решения КС по российскому кредиту.

Глава государства подчеркнул, что в результате принятия решения об аннулировании российского кредита государственный бюджет потерял четыре миллиарда леев. Президент отметил, что речь идет о бюджете в кризисный период - в условиях коронавируса, засухи и экономического кризиса.

"Здесь есть несколько проблем. Либо придется урезать расходы, в том числе и социальные, либо мы будем искать источники для покрытия расходов. Заверяю, что президент и премьер сделают все, чтобы затраты, которые были предусмотрены в бюджете, были покрыты. Власти в состоянии обеспечить выплату зарплат бюджетникам, пенсий населению и инвестиций", - сказал Додон.

Премьер Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Премьер прокомментировал решение КС, аннулировавшего договор о займе РФ
Глава республики пояснил, что параллельно с возобновления диалога с Москвой Кишинев намерен вести переговоры с другими партнерами для поиска дополнительных источников денежных средств.

Решение КС

Конституционный суд в четверг признал неконституционным соглашение с Россией о займе в 200 миллионов евро.

"Запросы, поданные депутатами Серджиу Литвиненко, Серджиу Сырбу и Дину Плынгэу удовлетворены", - гласит решение КС.

Вместе с договором, КС также признал неконституционным решение правительства о начале переговоров с РФ, утверждении проекта ратификации соглашения, а также непосредственно закона о ратификации, утвержденного парламентом. 

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