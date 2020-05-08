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Около 50 турецких компаний готовы инвестировать в молдавскую экономику

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200508/30174638/okolo-50-turetskikh-kompaniy-gotovy-investirovat-v-moldavskuyu-ekonomiku.html

Глава Минэкономики Молдовы убежден, что иностранные инвестиции имеют стратегическое значение для развития экономики и создания новых рабочих мест в стране.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Около 50 турецких компаний намерены инвестировать финансовые средства в свободные экономические зоны в Молдове. Об этом сообщил посол Молдовы в Турции Думитру Кроитор на встрече с министром экономики и инфраструктуры Серджиу Райляном.

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Глава ведомства отметил, что иностранные инвестиции имеют стратегическое значение для развития молдавской экономики и создания новых рабочих мест, в частности, в период после экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Предложение нашей страны на промышленных площадках привлекательно для иностранных инвесторов. За последние 6 лет мы наблюдаем восходящий тренд инвестиционного потока от партнеров из Турции. Турецкие компании развивают в нашей стране успешные проекты в пищевой промышленности, медицине и гостиничном бизнесе. Мы будем поддерживать инвестиционные инициативы, влияющие на экономику, и оказывать всю необходимую поддержку", - подчеркнул Райлян.

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По данным Минэкономики, в Молдове действуют тысяча 255 предприятий с турецким капиталом. Инвестиции в уставный капитал составляют 989 миллиардов 267 миллионов леев. Таким образом, Турция занимает седьмое место в рейтинге инвестиционных партнеров.

Объем внешней торговли Молдовы с Турцией с января по февраль 2020 года составил более 96 миллионов долларов. По объему торгового обмена в указанный период, эта страна занимает четвертое место среди основных торговых партнеров Молдовы во всем мире с долей 7,26%.

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