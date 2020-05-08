В Молдове отремонтировали 800 километров дорог: работа продолжается

Внедряемые на средства из грантов и кредитов проекты позволили остановить разрушение дорожной сети и начать восстановление и модернизацию дорожной инфраструктуры в Молдове.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. В настоящее время в Молдове осуществляется 18 проектов по восстановлению и строительству национальных дорог на общую сумму около 7 миллиардов леев, выделенных в виде кредитов и грантов Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейской комиссией.

Работы осуществляются Министерством экономики и инфраструктуры Республики Молдова при участии Государственной администрации автодорог.

Согласно Стратегии в области транспорта и логистики на 2013-2022 годы, проекты направлены на остановку разрушения дорожной сети, восстановление и модернизацию дорожной инфраструктуры и ее подключение к европейским транспортным сетям.

С 2007 года и по настоящее время в Молдове провели ремонт 800 километров дорог на сумму 630 миллионов евро. Финансирование предоставлено ЕБРР, ЕИБ, инвестиционным фондом соседства Европейского союза и Европейской комиссией.

"Финансовая поддержка, оказываемая Европейским союзом нашей стране в области дорожной инфраструктуры, является чрезвычайно важной. Гражданам нужны современные дороги, чтобы ездить было безопасно и комфортно, а также улучшить передвижение в населенных пунктах благодаря строительству объездных дорог. Мы будем работать, чтобы развивать дорожную инфраструктуру и радовать всех граждан и инвесторов", - заявил министр экономики и инфраструктуры Серджиу Райлян.

Дорожная сеть Республики Молдова включает в себя 10 тысяч 635 километров, из которых 5 тысяч 857 километров - национальные дороги, 3 тысячи 708 - местные/районные дороги и около 30 тысяч - городские дороги и улицы.

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