Коронавирус и торговля: как пандемия влияет на продажи

Некоторые владельцы магазинов считают, что на восстановление после простоя, связанного с действующими из-за распространения коронавируса ограничениями, понадобится от полугода до года.

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. Продажи в сфере одежды в ближайшие полгода сократятся вдвое в связи с пандемией короновируса и ожидаемым экономическим кризисом. Такого мнения придерживается руководитель одной из отечественных компаний по производству одежды Жеоржета Мир. По словам собеседницы, неутешительные прогнозы основаны на выводах крупных зарубежных компаний, часть из которых отказывается от пошива одежды у молдавских производителей.

"У нас есть заказчики, которые аннулируют производство на эту зиму. В Молдове есть и другие фирмы, где складывается аналогичная ситуация, когда большие и влиятельные международные компании сокращают либо отменяют заказы на следующую зиму. Это дает ясную картину, что прогноз продаж и мировой, и на внутреннем рынке будет очень пессимистичным", - рассказала Жеоржета Мир.

Местный производитель не исключает, что такая ситуация может привести к частичному закрытию магазинов. Если арендодатели не пойдут на уступки и не снизят арендную плату, компания, которой руководит Жоржета Мир, планирует перевести продажи в сегмент онлайн.

Но не во всех случаях интернет-магазины полноценно заменяют розничную торговлю. Это подтвердил представитель одного из крупнейших строительных супермаркетов республики Ион Цуркану. Несмотря на то, что в период чрезвычайного положения компания работала в режиме онлайн через call-центры, чтобы нагнать прежний уровень продаж, требуется от полугода до года.

"Поток людей большой, но покупают совсем на другие суммы и только то, что строго необходимо. Люди сейчас очень внимательно распределяют свои деньги. Тратить не торопятся, так как неизвестно, что будет дальше", - сделал вывод после первых дней открытия магазина Цуркан.

Собеседник отметил, что в ближайший месяц проблем с поставками импортного товара не будет, поскольку посредники успели сделать запасы до введения режима чрезвычайного положения. Однако не исключено, что часть товарных позиций может исчезнуть с полок магазинов.

На этой неделе премьер-министр Ион Кику провел в заседание, посвященное поиску решений для улучшения финансовой ситуации отечественных компаний, в частности тех, которые брали кредиты.

"Ограничения, введенные в связи эпидемиологической ситуацией, повлияли на деятельность практически во всех сферах экономики. Правительство сосредоточено на мерах, способных сохранить рабочие места и поддержать жизнеспособность предприятий", - отметили в пресс-службе кабмина.

В пятницу Комиссия по ЧС постановила, что с 11 мая будет возобновлена работа рынков, кроме тех, что расположены в Кишиневе и Бельцах. Однако посетители и торговцы обязаны соблюдать социальную дистанцию - не менее двух метров.

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