Объявят ли ЧП в аграрном секторе: что предлагает оппозиция

Некоторые специалисты высказывают мнение, что введение чрезвычайного положения в аграрном секторе в нескольких южных районах страны, поможет фермерам разобраться с долгами и восполнить потери, вызванные засухой.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Правительству следовало бы дополнительно проанализировать ситуацию в сельском хозяйстве Молдовы и предложить несколько решений, а также оказать помощь тем аграриям, которые понесли самые большие потери от засухи. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова вице-спикер парламента, председатель фракции "Платформа "DA" Александр Слусарь.

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"По-хорошему, кабмину следует увеличить субсидии на 500 миллионов леев. Эти средства должны получить пострадавшие от засухи фермеры. В помощи нуждаются и представители животноводческого сектора", - заявил Слусарь.

Депутат полагает, что вскоре не исключено появление проблем с кормом для скота, тогда ряд владельцев скотоводческих ферм и птицефабрик начнет забивать скот и птицу.

Слусарь уточнил, что он понимает всю сложность положения, в котором оказалось государство, и не ждет, что финансовая помощь будет выделена прямо сейчас.

Парламентарий полагает, что после оценки всех последствий засухи, власти могли бы обратиться за помощью к внешним партнерам.

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Если же нет, то, как отметил Слусарь, есть и другие пути решения проблемы аграриев.

Депутат заявил, что можно было бы объявить чрезвычайное положение в нескольких южных районах страны, где засуха повредила больше сельхозугодий. Подобный сценарий ранее применяли в АТО Гагаузии.

"Уже порядка месяца говорим о введении ЧП в аграрном секторе. В Гагаузии пошли на объявление ЧП и это похвально. Почему бы не ввести такую меру без ограничения прав граждан? Зато аграрии смогут на этом основании распределить долги перед банками, а также поставщиками средств защиты растений и удобрений", - подчеркнул депутат.

При этом, как уточнил собеседник, для объявления чрезвычайного положения не нужны дополнительные финансовые средства, правительство лишь должно выступить с инициативой в парламенте.

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"Еще в Бельцах все терпимо, а что находится южнее этого населенного пункта, там пшеницы не будет", - полагает Слусарь.

Ранее в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды объявили, что все сельскохозяйственные угодья, засеянные осенними и яровыми культурами, будут подвергнуты инвентаризации для анализа степени ущерба от засухи.

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