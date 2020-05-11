Додон: правительство Молдовы обратится к России для переговоров по кредиту

Игорь Додон отметил, что скорее всего уже на этой неделе на заседании правительства будет запущена инициатива о повторных переговорах по получению кредита РФ.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил после заседания со спикером Зинаидой Гречаной и премьером Ионом Кику, что власти страны намерены повторно начать переговоры для получения российского кредита.

Глава государства отметил, что власти не согласны с решением Конституционного суда и большинство граждан тоже. Но решение КС есть, и мы должны его исполнять".

"Сегодня мы обсуждали и решили, что в ближайшие дни кабмин Молдовы обратится к правительству России, чтобы инициировать новую процедуру переговоров по кредиту в 200 миллионов евро на нужды Республики Молдова. Наверное, на этой неделе соответствующая инициатива будет запущена на заседании правительства", - сказал Додон.

Скандал с кредитом

Соглашение о займе у России 200 миллионов евро парламент Молдовы ратифицировал 23 апреля. Однако за несколько часов до заседания пленума оппозиция подала запрос о неконституционности договора.

Вечером того же дня в Конституционном суде изменилось руководство – председателя КС Владимира Цуркана, выдвиженца социалистов, сменила представительница Платформы "DA" Домника Маноле. Уже в новом составе КС приостановил действие закона о ратификации документа.

В КС посчитали необходимым приостановить соглашение в связи с тем, что после его вступления в силу не будет возможности изучить конституционность нормы.

Затем, 27 апреля, еще две парламентские группы – фракция Платформы DA и группа Pro Moldova – обратились в КС с различными запросами. Первые оспорили законопроект о ратификации соглашения с Россией о займе, как это сделала ранее фракция PAS. А вторые запросили суд растолковать конституционность "некоторых процедур, связанных с утверждением поправок к государственному бюджету".

Уже 7 мая Конституционный суд признал неконституционным соглашение с Россией о займе в 200 миллионов евро.

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Вместе с договором, КС также признал неконституционным решение правительства о начале переговоров с РФ, утверждении проекта ратификации соглашения, а также непосредственно закона о ратификации, утвержденного парламентом.

Позиция России

Решение Конституционного суда Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.

Он отметил, что Россия действительно желала помочь Молдове. "Наше желание помочь близкой нам Молдове является искренним, особенно когда она переживает экономические трудности, которые усугубились ситуацией с коронавирусом. Очень жаль, что в этой стране находятся политики, которые - вероятно, не без подсказки извне - ставят собственные политические амбиции выше реальных потребностей молдавских граждан", - добавил министр.

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