Нацбанк Молдовы оставил базовую ставку неизменной

В Нацбанке готовы принять все необходимые меры для поддержания достаточного уровня ликвидности молдавских банков и стабильности в банковской системе.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) единогласно принял решение сохранить неизменными значения базовой ставки.

Таким образом, базовая ставка, применяемая к основным операциям краткосрочной денежно-кредитной политики, остается на уровне 3,25% годовых. Без изменений остались и процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт, соответственно, в размере 6,25% и 0,25% соответственно.

На прежнем уровне сохранена и норма обязательных резервов, привлеченных в молдавских леях и в неконвертируемой валюте - 34%, а также норма обязательных резервов из средств, привлеченных в свободно конвертируемой валюте - 21%.

В то же время Национальный банк отмечает, что ситуация "указывает на возросшую степень неопределенности в отношении масштабов кризиса, вызванного COVID-19, последующего экономического восстановления и динамики цен на сырьевые товары и энергоносителей в глобальном масштабе".

Кроме того, прогнозы указывают на скромный урожай в сельскохозяйственном секторе в 2020 году.

В НБМ заверили, что готовы принять все необходимые меры для поддержания достаточного уровня ликвидности молдавских банков и стабильности в банковской системе.

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