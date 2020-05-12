Несладкая доля аграриев: засуха влияет на урожай, какие культуры под угрозой

Май оказался не таким теплым и засушливым, прошли осадки, однако и они не смогли в полной мере исправить ситуацию, последствия нехватки влаги в почве еще остро ощутимы, корреспондент Sputnik Молдова разбирался в проблеме.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. В ряде регионов Молдовы, преимущественно на юге и в центре страны, сложилась очень непростая ситуация, вызванная гидрологической засухой, господствующей на территории страны зимой и весной. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik Молдова сообщил руководитель фермерского хозяйства села Карагасань района Штефан-Водэ Василий Кочу.

С озимыми - катастрофа

Фермер, который занимается сельским хозяйством более 45 лет, утверждает: осадков, прошедших в первой декаде мая в Каушанском и Штефан-Водском районах, не хватает, а земля пропиталась влагой, в среднем, всего на 10 сантиметров. В некоторых же местах на юге страны дождей практически не было.

"Ситуация с озимыми - катастрофическая, на некоторых участках всходы не превышают в высоту 15 сантиметров. Прежде всего речь идет о пшенице и ячмене. Длительное отсутствие осадков привело к тому, что они будто обожжены паяльной лампой. Да и высота озимых не позволит собрать их урожай комбайнами", - рассказал фермер.

Кукуруза и подсолнечник - под вопросом

В плачевном состоянии находятся на полях близ села Карагасань также плантации горчицы и гороха, которые сильно пострадали от нехватки влаги. Большинство площадей придется пересеивать. Незавидная ситуация и по яровым культурам, по подсолнечнику и пшенице, поведал собеседник.

"Нам удалось поймать момент и засеять значительные площади подсолнечником и кукурузой, когда влаги в почве было достаточно. Однако на данный момент многие стебли этих растений начали подсыхать из-за ее нехватки", - уточнил фермер.

Спасти ситуацию с яровыми и плодовыми культурами, по словам специалиста, смогут лишь обильные осадки, которые должны идти, как минимум 5-7 дней, чтобы аграрии юга и центра республики получили возможность собрать приемлемый урожай по зерновым культурам второй группы.

По озимым культурам, пояснил Кочу, в лучшем случае удастся собрать от 20% до 30% ожидавшегося урожая.

Титанический труд для спасения виноградников и садов

В условиях нехватки осадков и влаги в почве страдают и многолетние плодовые растения, прежде всего, - виноградники и сады. В фермерском хозяйстве села Карагасань их приходится поливать через системы капельного орошения там, где они есть, и водой из цистерн.

"Ситуация очень сложная. Даже в прудах и водоемах нашего региона практически не осталось воды, чтобы отвозить ее в сады и к виноградникам для систематического полива", - сказал аграрий.

По словам Кочу, ситуация не лучше и в соседних фермерских хозяйствах - местные сельхозпроизводители надеются хотя бы покрыть затраты на посевную и выплатить работникам их законно заработанные деньги, чтобы не отправлять сельчан на вынужденный простой, вызванный засухой.

Север спасет Молдову

Как заявил корреспонденту Sputnik председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба, влаги в почве достаточно в северных регионах страны, где природа не скупилась на осадки.

"В северных районах следует ожидать среднего урожая по озимым культурам, но он будет значительно меньше показателей прошлого года. В центре и на юге влаги в почве категорически не хватает. По основным культурам аграрии смогут собрать менее 50% от объема прошлогоднего урожая", - отметил эксперт.

В центре и на юге страны, по его словам, наиболее пострадают от последствий систематической засухи озимые, пшеница и ячмень, а также рапс, из которого производят биотопливо.

"Многолетний опыт мне подсказывает, что озимые культуры в центре и на юге страны уже ничто не спасет. Я много лет наблюдаю за ситуацией и пришел именно к такому выводу", - рассказал Гараба.

Ранее госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Михаил Макидон подчеркнул, что засуха, которая затронула несколько регионов Молдовы, может привести к повышению цены на пшеницу, а если ситуация усложнится, понадобится вмешательство государства.

Чиновник пояснил, что сейчас крупные компании-производители работают на основе контрактов на сырье по ценам прошлого года. Он считает, что засуха в этом году усугубит положение производителей зерновых.

"Мы ориентируемся на прошлогодние цены на продукцию, и если засуха не будет сильнее, пшеница не подорожает. К сожалению, у нас от засухи наиболее пострадали центральные и южные районы, и это усугубляет положение производителей зерна. В этом случае возможно повышение цен на пшеницу, соответственно и на муку", - заявил Макидон в студии Sputnik Молдова.

Производители понимают риски - если будет низкий урожай, может быть, они снова засеют некоторые площади, и их нужно будет понять. Поэтому есть тенденция к росту цены. Продовольственная пшеница стоила в начале года 3-3,5 лея, а сейчас - 3,7-3,9 лея.

На ситуации может отразиться и то, что из 17 государств, которые ограничили экспорт продовольствия для защиты своих внутренних рынков, почти половина уже отменила ограничения, включая крупных экспортеров пшеницы.

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