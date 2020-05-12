Несладкая доля аграриев: засуха влияет на урожай, какие культуры под угрозой

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. В ряде регионов Молдовы, преимущественно на юге и в центре страны, сложилась очень непростая ситуация, вызванная гидрологической засухой, господствующей на территории страны зимой и весной. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik Молдова сообщил руководитель фермерского хозяйства села Карагасань района Штефан-Водэ Василий Кочу.
С озимыми - катастрофа
Фермер, который занимается сельским хозяйством более 45 лет, утверждает: осадков, прошедших в первой декаде мая в Каушанском и Штефан-Водском районах, не хватает, а земля пропиталась влагой, в среднем, всего на 10 сантиметров. В некоторых же местах на юге страны дождей практически не было.
"Ситуация с озимыми - катастрофическая, на некоторых участках всходы не превышают в высоту 15 сантиметров. Прежде всего речь идет о пшенице и ячмене. Длительное отсутствие осадков привело к тому, что они будто обожжены паяльной лампой. Да и высота озимых не позволит собрать их урожай комбайнами", - рассказал фермер.
Кукуруза и подсолнечник - под вопросом
"Нам удалось поймать момент и засеять значительные площади подсолнечником и кукурузой, когда влаги в почве было достаточно. Однако на данный момент многие стебли этих растений начали подсыхать из-за ее нехватки", - уточнил фермер.
Спасти ситуацию с яровыми и плодовыми культурами, по словам специалиста, смогут лишь обильные осадки, которые должны идти, как минимум 5-7 дней, чтобы аграрии юга и центра республики получили возможность собрать приемлемый урожай по зерновым культурам второй группы.
По озимым культурам, пояснил Кочу, в лучшем случае удастся собрать от 20% до 30% ожидавшегося урожая.
Титанический труд для спасения виноградников и садов
В условиях нехватки осадков и влаги в почве страдают и многолетние плодовые растения, прежде всего, - виноградники и сады. В фермерском хозяйстве села Карагасань их приходится поливать через системы капельного орошения там, где они есть, и водой из цистерн.
По словам Кочу, ситуация не лучше и в соседних фермерских хозяйствах - местные сельхозпроизводители надеются хотя бы покрыть затраты на посевную и выплатить работникам их законно заработанные деньги, чтобы не отправлять сельчан на вынужденный простой, вызванный засухой.
Север спасет Молдову
Как заявил корреспонденту Sputnik председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба, влаги в почве достаточно в северных регионах страны, где природа не скупилась на осадки.
"В северных районах следует ожидать среднего урожая по озимым культурам, но он будет значительно меньше показателей прошлого года. В центре и на юге влаги в почве категорически не хватает. По основным культурам аграрии смогут собрать менее 50% от объема прошлогоднего урожая", - отметил эксперт.
В центре и на юге страны, по его словам, наиболее пострадают от последствий систематической засухи озимые, пшеница и ячмень, а также рапс, из которого производят биотопливо.
Ранее госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Михаил Макидон подчеркнул, что засуха, которая затронула несколько регионов Молдовы, может привести к повышению цены на пшеницу, а если ситуация усложнится, понадобится вмешательство государства.
Чиновник пояснил, что сейчас крупные компании-производители работают на основе контрактов на сырье по ценам прошлого года. Он считает, что засуха в этом году усугубит положение производителей зерновых.
"Мы ориентируемся на прошлогодние цены на продукцию, и если засуха не будет сильнее, пшеница не подорожает. К сожалению, у нас от засухи наиболее пострадали центральные и южные районы, и это усугубляет положение производителей зерна. В этом случае возможно повышение цен на пшеницу, соответственно и на муку", - заявил Макидон в студии Sputnik Молдова.
На ситуации может отразиться и то, что из 17 государств, которые ограничили экспорт продовольствия для защиты своих внутренних рынков, почти половина уже отменила ограничения, включая крупных экспортеров пшеницы.
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