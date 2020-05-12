Додон встретился с транспортниками: что пообещал президент

Президент заверил предпринимателей, что руководство страны хорошо информировано об их проблемах. По итогам дискуссий, проведенных с представителями каждой области, власти озвучат пакет предложений для всех секторов экономики.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел очередную рабочую встречу с делегатами отраслей национальной экономики – с главами ассоциаций транспортных компаний.

Как отметил глава государства, на встрече обсудили положение дел в сфере грузовых перевозок, играющих первостепенную роль в развитии инфраструктуры и экспортно-импортных операциях, а также пассажирских перевозок.

"Констатировали серьезное ухудшение ситуации в данной сфере вследствие пандемического кризиса. С другой стороны, было отмечено, что после завершения эпидемии проблемы отрасли и экономики в целом останутся, и восстановление будет небыстрым", - пояснил Додон.

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Президент заверил собеседников, что руководство страны хорошо информировано о проблемах в этой и других отраслях и по итогам дискуссий, проведенных с представителями каждой области, озвучит на следующей неделе пакет предложений для всех секторов экономики.

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