Валютные колебания: что происходит с обменным курсом

Леевая динамика или что происходит на валютном рынке Молдовы: эксперты делают прогнозы о том, как будет вести себя молдавский лей.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. На валютном рынке последние недели творится настоящая чехарда - молдавский лей "лихорадит". При чем скачки довольно резкие. То нацвалюта уступает основным игрокам - доллару и евро - сразу по несколько десятков банов, то умудряется отыграть утраченные позиции. Что происходит с обменным курсом, чем объясняются такие "бешеные скачки" молдавского "льва", а также о валютных прогнозах, читайте в обзоре Sputnik.

Леевая динамика

За 4-10 мая молдавский лей подорожал по отношению ко всем игрокам корзины из 10 валют на 1,14%, отметил экономист Вячеслав Ионицэ. Больше всего национальное платежное средство окрепло к турецкой лире (+3,27%), российскому рублю (+1,39%) и польскому злотому (+1,28%). Лей подорожал и к основным валютам – евро (+1,14%) и американскому доллару (+1,03%). А сначала года национальная валюта обесценилась к доллару на 3,76%, китайскому юаню на 2,26%, а к евро на 0,47%.

"В течение анализируемой недели большинство валют торговых партнеров Молдовы зарегистрировали рост по отношению к доллару США, за исключением турецкой лиры, которая продолжает обесцениваться", - отметил эксперт.

Комментируя скачи лея за последние две недели Ионицэ в комментарии Sputnik отметил, что за этот период Национальный банк Молдовы сделал небольшие интервенции на валютном рынке. "Плюс необходимо учитывать объемы покупки/продажи валюты и тот факт, что в страну поступила валюта от МВФ, что привело к рекордному объему золотовалютных резервов. Поэтому наш лей укреплялся две недели подряд", - пояснил собеседник.

По его словам, общая тенденция с начала года показывает, что молдавский "лев" стал сильнее к большинству основных валют за исключением доллара и евро.

"Хотя за последние две недели он укрепился по отношению и к евро, и к доллару. Это связано с тем, что Нацбанк сделал интервенции. Проще говоря, у регулятора есть все инструменты и возможности, чтобы обеспечивать стабильность курса лея", - сказал Ионицэ.

Как считает экономист, сильный лей - тоже не очень хороший вариант для Молдовы, потому что это сказывается на конкурентоспособности отечественных товаров внутри страны (импортные становятся дешевле) и возможности экспортировать.

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Прогнозы на будущее

В последующие месяцы, как прогнозирует Ионицэ, молдавский лей будет стабильным.

"Нацвалюта продолжит вибрировать с медленным уклоном к обесцениванию, то есть чуть-чуть укрепляться и чуть-чуть снижаться. Общая тенденция – медленная, очень медленная его девальвация", - считает эксперт.

Как пояснил экономист, медленное обесценивание нацвалюты защитит местный бизнес так, чтобы он мог быть конкурентоспособным. "Почему это надо делать медленно? Чтобы не спровоцировать шоки на валютном рынке", - считает Ионицэ.

Эксперт считает, что Национальному банку не стоит позволять резких скачков валюты.

"Если колебания лея на протяжении месяца на уровне 3%, то это не так заметно, но если больше, то уже начинаются волнения. В апреле у нас были самые высокие скачки за последний год. То есть Нацбанку надо обеспечить стабильность молдавского лея, но все-таки с его медленным обесцениванием, с очень медленным", - добавил эксперт.

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По его мнению, если лей продолжит оставаться крепким в условиях обесценивания валюты в регионе и, в первую очередь, турецкой лиры, которая больше остальных упала в цене по отношению к доллару, то Молдову могут наводнить турецкие товары, так как они становятся более дешевыми.

"Моя рекомендация обеспечить конкурентоспособность экономики через медленное обесценивание молдавского лея", - заключил Ионицэ.

Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что в нынешних условиях Молдове не нужен сильный лей.

"Нацбанку, вероятно, нужен, потому что сильная нацвалюта помогает удерживать инфляцию", - считает эксперт.

По его словам, так или иначе молдавский лей будет падать, потому что экономика Молдовы слабая, и существует достаточно много факторов, которые влияют на девальвацию национальной валюты. "Нацбанку лучше сейчас плавно обесценивать молдавский лей, чем когда это станет невозможным, и придется лей резко опустить",- отметил экономист.

Как считает эксперт, сильный лей сейчас стране не нужен, так как нужно помогать бизнесу экспортировать товары.

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Прогноз до конца года

На протяжении 2019 года национальная валюта подешевела к доллару на 0,4% (с 17,14 лея за доллар на 1 января до 17,21 лея на 31 декабря). По отношению к евро "лев" укрепился на 1,3%. Запас резервных валютных активов к концу прошедшего года достиг исторического рекорда - 3 миллиардов 59,6 миллиона долларов.

Согласно последнему прогнозу макроэкономических показателей, который Минэкономики представило в начале марта, в 2020 году средний курс молдавского лея к доллару может составить 17,9 лея, в 2021 - 18,37 лея, а в 2022 - 19,63 лея.

Курс лея к доллару США

(данные Минэкономики) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Среднегодовой курс 19,92 18,49 16,8 17,58 17,9 18,37 18,83 19,33 На конец года 19,98 17,1 17,14 17,21 17,94 18,28 18,77 19,27

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