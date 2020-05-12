Валютные колебания: что происходит с обменным курсом

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. На валютном рынке последние недели творится настоящая чехарда - молдавский лей "лихорадит". При чем скачки довольно резкие. То нацвалюта уступает основным игрокам - доллару и евро - сразу по несколько десятков банов, то умудряется отыграть утраченные позиции. Что происходит с обменным курсом, чем объясняются такие "бешеные скачки" молдавского "льва", а также о валютных прогнозах, читайте в обзоре Sputnik.
Леевая динамика
За 4-10 мая молдавский лей подорожал по отношению ко всем игрокам корзины из 10 валют на 1,14%, отметил экономист Вячеслав Ионицэ. Больше всего национальное платежное средство окрепло к турецкой лире (+3,27%), российскому рублю (+1,39%) и польскому злотому (+1,28%). Лей подорожал и к основным валютам – евро (+1,14%) и американскому доллару (+1,03%). А сначала года национальная валюта обесценилась к доллару на 3,76%, китайскому юаню на 2,26%, а к евро на 0,47%.
"В течение анализируемой недели большинство валют торговых партнеров Молдовы зарегистрировали рост по отношению к доллару США, за исключением турецкой лиры, которая продолжает обесцениваться", - отметил эксперт.
Комментируя скачи лея за последние две недели Ионицэ в комментарии Sputnik отметил, что за этот период Национальный банк Молдовы сделал небольшие интервенции на валютном рынке. "Плюс необходимо учитывать объемы покупки/продажи валюты и тот факт, что в страну поступила валюта от МВФ, что привело к рекордному объему золотовалютных резервов. Поэтому наш лей укреплялся две недели подряд", - пояснил собеседник.
По его словам, общая тенденция с начала года показывает, что молдавский "лев" стал сильнее к большинству основных валют за исключением доллара и евро.
"Хотя за последние две недели он укрепился по отношению и к евро, и к доллару. Это связано с тем, что Нацбанк сделал интервенции. Проще говоря, у регулятора есть все инструменты и возможности, чтобы обеспечивать стабильность курса лея", - сказал Ионицэ.
Как считает экономист, сильный лей - тоже не очень хороший вариант для Молдовы, потому что это сказывается на конкурентоспособности отечественных товаров внутри страны (импортные становятся дешевле) и возможности экспортировать.
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Прогнозы на будущее
В последующие месяцы, как прогнозирует Ионицэ, молдавский лей будет стабильным.
"Нацвалюта продолжит вибрировать с медленным уклоном к обесцениванию, то есть чуть-чуть укрепляться и чуть-чуть снижаться. Общая тенденция – медленная, очень медленная его девальвация", - считает эксперт.
Как пояснил экономист, медленное обесценивание нацвалюты защитит местный бизнес так, чтобы он мог быть конкурентоспособным. "Почему это надо делать медленно? Чтобы не спровоцировать шоки на валютном рынке", - считает Ионицэ.
Эксперт считает, что Национальному банку не стоит позволять резких скачков валюты.
"Если колебания лея на протяжении месяца на уровне 3%, то это не так заметно, но если больше, то уже начинаются волнения. В апреле у нас были самые высокие скачки за последний год. То есть Нацбанку надо обеспечить стабильность молдавского лея, но все-таки с его медленным обесцениванием, с очень медленным", - добавил эксперт.
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По его мнению, если лей продолжит оставаться крепким в условиях обесценивания валюты в регионе и, в первую очередь, турецкой лиры, которая больше остальных упала в цене по отношению к доллару, то Молдову могут наводнить турецкие товары, так как они становятся более дешевыми.
"Моя рекомендация обеспечить конкурентоспособность экономики через медленное обесценивание молдавского лея", - заключил Ионицэ.
Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что в нынешних условиях Молдове не нужен сильный лей.
"Нацбанку, вероятно, нужен, потому что сильная нацвалюта помогает удерживать инфляцию", - считает эксперт.
По его словам, так или иначе молдавский лей будет падать, потому что экономика Молдовы слабая, и существует достаточно много факторов, которые влияют на девальвацию национальной валюты. "Нацбанку лучше сейчас плавно обесценивать молдавский лей, чем когда это станет невозможным, и придется лей резко опустить",- отметил экономист.
Как считает эксперт, сильный лей сейчас стране не нужен, так как нужно помогать бизнесу экспортировать товары.
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Прогноз до конца года
На протяжении 2019 года национальная валюта подешевела к доллару на 0,4% (с 17,14 лея за доллар на 1 января до 17,21 лея на 31 декабря). По отношению к евро "лев" укрепился на 1,3%. Запас резервных валютных активов к концу прошедшего года достиг исторического рекорда - 3 миллиардов 59,6 миллиона долларов.
Согласно последнему прогнозу макроэкономических показателей, который Минэкономики представило в начале марта, в 2020 году средний курс молдавского лея к доллару может составить 17,9 лея, в 2021 - 18,37 лея, а в 2022 - 19,63 лея.
|Курс лея к доллару США
(данные Минэкономики)
|2016 г.
|2017 г.
|2018 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2021 г.
|2022 г.
|2023 г.
|Среднегодовой курс
|19,92
|18,49
|16,8
|17,58
|17,9
|18,37
|18,83
|19,33
|На конец года
|19,98
|17,1
|17,14
|17,21
|17,94
|18,28
|18,77
|19,27
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