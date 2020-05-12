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Табло курса евро

Доллар и евро дорожают: курс валют на среду

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200512/30230182/dollar-euro-evro-dorozhayut-kurs-valyut-na-sredu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 13 мая. Основные игроки продолжат взлет. Евро за сутки подорожает сразу на 12 банов и будет торговаться по 19,4749 лея.

© CC0 / Pixabay / Bru-nO
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Доллар станет тверже на 9 банов и снова подбирается к 18-леевой планке. Таким образом, во вторник "американец" расположится 17,974 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов.

Что касается остальных валют, то 12 мая в небольшом плюсе также окажутся российский рубль, который расположится на уровне 0,2451 лея. Украинская гривна подорожает до 0,66712 лея, а румынский лей - до 4,0317 в пересчете на нацвалюту.

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