Вопрос размещения еврооблигаций обсудили в правительстве Молдовы

Глава кабмина пояснил, что цель выпуска еврооблигаций - модернизация и индустриализация страны. По его мнению, стране нужны ресурсы для ускорения процесса повышения уровня жизни и создания стабильных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику провел заседание, посвященное изучению процесса размещения республикой еврооблигаций (евробондов). Как сообщили в пресс-службе правительства, обсуждались необходимые шаги и положения национальной правовой базы.

"Министерство финансов обсуждает условия заключения контрактов со специализирующимися на оценке кредитного рейтинга страны компаниями. Рассмотрены пути, по которым следовали в размещении еврооблигаций Армения и Сербия, и обозначены решения, определенные этими государствами при заключении контрактов с консалтинговыми компаниями и при подготовке проектов" - отметили в кабмине.

Сербия, как пояснили в молдавском правительстве, - это свежий пример, когда страна разместила еврооблигации на сумму в 2 миллиарда евро сроком на 7 лет с процентной ставкой 3,375% годовых.

"Цель выпуска еврооблигаций - модернизация и индустриализация страны. Нам нужны ресурсы для ускорения процесса повышения уровня жизни и создания стабильных и хорошо оплачиваемых рабочих мест в районах республики", - подчеркнул Кику.

Глава кабмина распорядился собрать проекты национального значения у всех центральных органов власти, чтобы изучить и определить их ценность и приоритет. Затем эти проекты обсудят с национальными экспертами в каждой конкретной области для определения максимально рациональных. Среди приоритетов - строительство и восстановление дорог, а также водопроводных и канализационных систем, инвестиции в систему орошения, общественный транспорт и объекты социальной инфраструктуры.

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Ранее в интервью радиостудии Sputnik бывший вице-премьер Молдовы, экономист Александр Муравский заявил, что пока не будут найдены источники покрытия дефицита бюджета республики, правительство должно прийти в парламент с предложениями о корректировке бюджета.

"Я не исключаю того, что необходимо будет сократить расходы на определенные инвестиционные проекты, например, те, что были предусмотрены, в частности, на дороги, то есть, перебросить расходы с одной статьи на другую, выиграв определенное время", - отметил Муравский.

Как подчеркнул экономист, в будущем есть несколько возможностей получить необходимые бюджету средства. Есть надежда, полагает Муравский, что Россия проявит благородство и возобновит с молдавским правительством переговоры о займе, который признал неконституционным Конституционный суд республики.

Помимо этого, экономист сообщил и о том, на какие еще средства может рассчитывать Молдова. Евросоюз обещал правительству 100 миллионов в качестве меры поддержки стран Восточного партнерства, часть этих денег поступит к середине года, а остальные — к концу 2020-го или к началу следующего. Кроме того, Всемирный банк обещал выделить средства на поддержку стран, пострадавших от пандемии. Молдова тоже может рассчитывать получить некоторую сумму, которая пока не уточняется. Также Молдове может дать кредит Банк развития Совета Европы.

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И еще один возможный источник получения финансов - заимствовать деньги на внутреннем рынке через размещение государственных казначейских обязательств среди коммерческих банков, заключил Муравский.

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