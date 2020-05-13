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Курс валют

Лей пошел в наступление - курс валют в Молдове на четверг

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200513/30239811/ley-poshel-v-nastuplenie-kurs-valyut-v-moldove-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 14 мая. Основные игроки немного отступят перед молдавским "львом". Евро за сутки подешевеет всего на 1 бан и будет торговаться по 19,46 лея.

Доллар станет слабее на 5 банов и снова опускается ниже 18-леевой планки. Таким образом, в четверг "американец" расположится на отметке в 17,92 лея.
Золото.
© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов.

Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов.

В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов.

Что касается остальных валют, то 14 мая в небольшом минусе также окажется российский рубль, который расположится на уровне 0,244 лея. Украинская гривна сохранит прежние позиции - 0,667 лея, а румынский лей немного проиграет - до 4,0317 в пересчете на нацвалюту.

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Теги:
Молдова, курс валют, доллар, евро


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