Лей пошел в наступление - курс валют в Молдове на четверг

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 14 мая. Основные игроки немного отступят перед молдавским "львом". Евро за сутки подешевеет всего на 1 бан и будет торговаться по 19,46 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов.

Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов.

В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов.

Что касается остальных валют, то 14 мая в небольшом минусе также окажется российский рубль, который расположится на уровне 0,244 лея. Украинская гривна сохранит прежние позиции - 0,667 лея, а румынский лей немного проиграет - до 4,0317 в пересчете на нацвалюту.

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