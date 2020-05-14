Додон о сотрудничестве Молдовы с ЕАЭС: республика увеличила экспорт

По словам главы государства, сотрудничество республики с ЕАЭС началось в апреле 2017 года, и за это время страна нарастила объемы отправки товаров, что, по мнению Игоря Додона, "служит убедительным доказательством правильности выбранного курса".

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что, благодаря сотрудничеству Молдовы с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), страна нарастила объем экспорта в страны-члены этого объединения.

Он напомнил, что ровно два года назад, 14 мая 2018 года, на заседании Высшего евразийского экономического совета в Сочи Молдова первой получила статус наблюдателя при этой организации. По его словам, сотрудничество республики с ЕАЭС началось в апреле 2017 года с подписания Меморандума, а спустя год партнеры из Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана и России единогласно поддержали заявку Молдовы.

"За это время наша страна увеличила объем экспорта в страны ЕАЭС – в частности, в 2019 году рост составил 6% в сравнении с предыдущим годом. Это служит убедительным доказательством правильности выбранного курса. А сегодня, в период пандемического кризиса, ударившего по всем странам, партнеры из ЕАЭС оказывают нам посильную помощь в борьбе с распространением вируса", - сказал Додон.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение, членами которого сейчас являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдова с 2018 года получила статус наблюдателя в этом объединении.

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