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Аэропорт Хитроу в Лондоне.

Туристический сектор Молдовы ожидают перемены

© Sputnik / Владимир Сергеев
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200514/30250550/moldova-predstavlena-v-evropeyskoy-assotsiatsii-turoperatorov.html

Ассоциация патронатов индустрии туризма Республики Молдова стала полноправным участником Европейской ассоциации туроператоров.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Перед Молдовой открываются новые возможности сотрудничества с Евросоюзом в области туризма благодаря вступлению Ассоциации Патронатов Индустрии Туризма РМ (АПИТ) в Европейскую ассоциацию туроператоров (ЕТОА). Документ был подписан 12 мая в Лондоне. Об этом Sputnik Молдова сообщил президент АПИТ Сергей Маня.

По его словам, членство в ЕТОА предусматривает сотрудничество по развитию туризма между Молдовой и странами Европейского Союза, а также увеличение въездного туристского потока в Молдову из Европы.

"Сотрудничество позволит восстановить и увеличить наплыв туристов в Молдову. Кроме того, члены АПИТ получат доступ к базам данных более 63 стран и рынков, смогут продвигать туристические бренды Молдовы. Предполагается организация совместных воркшопов. Откроются новые возможности развития отрасли в Молдове путём привлечения инвесторов; будет обсуждаться стратегия открытия новых прямых авиарейсов с другими странами", - отметил Маня.

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Консультант по туризму международной консалтинговой сети в области туризма Europe NOW Георге-Алин Патру подчеркнул,  что участие АПИТ в ETOA сыграет положительную роль.

"Это означает, что представители молдавской туротрасли будут услышаны непосредственно в Европейском парламенте. Члены АПИТ теперь получили доступ к инструментам сообщества и лучшим международным практикам", - отметил Патру в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова. 

По его словам, ассоциация договорились совместно разрабатывать и участвовать в международных программах и стратегиях развития Европейского Туризма post covid19, определяющих порядок въезда и выезда иностранцев с туристическими целями в страны временного пребывания.

АПИТ и ЕТОА намерены разработать этический кодекс ведения туроператорской деятельности, осуществлять совместную деятельность по взаимодействию иностранных туроператоров, авиакомпаний и других компаний, оказывающих услуги в сфере туризма. Также Ассоциации будут разрабатывать согласованные предложения по совершенствованию международного законодательства в области туризма.

"В рамках членства в ETOA, появилась возможность более активного сотрудничества с профильными ассоциациями стран СНГ, которые также являются членами и партнерами Европейской ассоциации туроператоров, с которыми были подписаны соглашения в предыдущие года", - добавил Маня.

ЕТОА – единственное отраслевое объединение, представляющее интересы отрасли в Европарламенте. Ассоциация объединяет более 1200 компаний и уделяет особое внимание упрощению формальностей в целях активного развития туризма. На протяжении последних лет АПИТ и ЕТОА проводили ряд совместных встреч.

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Теги:
туризм


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