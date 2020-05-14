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Курс валют

Курс на среду: все основные валюты падают в цене

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200514/30252227/kurs-na-sredu-vse-osnovnye-valyuty-padayut-v-tsene.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 15 мая.

Согласно данным Нацбанка, молдавский лей несколько укрепится на фоне падения в цене всех основных валют.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Доллар США подешевеет на шесть банов банов и установится на отметке в 17,8543 лея.

Евро также упадет в цене сразу на 20 банов и будет торговаться по 19,2622 лея.

Украинская гривна продолжит "проседание" и достигнет уровня 0,6694 лея.

Румынский лей также сдаст позиции по отношению к национальной валюте - до 3,9816 молдавских лея.

Российский рубль будет стоить 0,2413 лея в перерасчете на молдавское платежное средство.

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