Курс на среду: все основные валюты падают в цене

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 15 мая.

Согласно данным Нацбанка, молдавский лей несколько укрепится на фоне падения в цене всех основных валют.

Доллар США подешевеет на шесть банов банов и установится на отметке в 17,8543 лея.

Евро также упадет в цене сразу на 20 банов и будет торговаться по 19,2622 лея.

Украинская гривна продолжит "проседание" и достигнет уровня 0,6694 лея.

Румынский лей также сдаст позиции по отношению к национальной валюте - до 3,9816 молдавских лея.

Российский рубль будет стоить 0,2413 лея в перерасчете на молдавское платежное средство.

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