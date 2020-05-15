В Приднестровье решают, как помочь аграриям: какие меры рассматриваются

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая – Sputnik. Сельхозпроизводители Приднестровья, которые несут убытки из-за засухи, весенних заморозков и ограничений, связанных с режимом ЧП из-за нового коронавируса, смогут получить поддержку от государства. Проект закона о мерах поддержки аграриев, который подготовил исполнительный орган власти, был принят в первом чтении приднестровскими депутатами.

Предложения правительства

Глава Минэкономразвития Сергей Оболоник обозначил меры, которые предполагается предпринять для поддержки аграриев.

Первое - организациям сферы промышленности и сельского хозяйства намереваются предоставить льготный кредит на пополнение оборотных средств для восстановления урожая. Кредитные ресурсы будут выдавать сроком до двух лет. Ориентировочная ставка по кредиту предполагается на уровне 11%, из них 3% погасят из бюджета.

Второе - планируется предоставить возможность пролонгации ранее выданного кредита (сроком до одного года) для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях сельского хозяйства (овощеводство, животноводство, производство плодов, ягод и винограда, рыбоводство).

"Это позволит снизить нагрузку по кредитованию на текущий период", – добавил Оболоник.

Третье - предполагается освободить от уплаты земельного налога, паевого сбора и фиксированного сельскохозяйственного налога (в размере расчетной суммы земельного налога) в отношении земель, на которых произошла гибель или повреждение 50% и более посевов сельскохозяйственных культур или завязи плодово-ягодных культур и винограда.

И четвертое – для организаций плодоовощной промышленности намерены снизить ставку налога на доходы. Так, на протяжении двух лет она будет составлять не 3,9% как ранее, а всего 2%.

"Эти меры поддержки снизят тот негативный эффект, которые несут наши аграрии", – отметил глава Минэкономразвития.

Мнение депутатов

Всего ущерб от гибели урожая, по оценкам профильного министерства, составляет около 40 миллионов долларов. Больше 60 тысяч гектаров сельхозкультур (пшеница, ячмень, рапс, рожь, зерновой горох) потеряно, ущерб составляет 571 миллион приднестровских рублей. В результате весенних заморозков произошла гибель и повреждение плодовых культур на площади 860 гектаров, ущерб оценивается в 74 миллиона рублей. Курс рубля практически идентичен молдавскому лею.

Как сообщили в парламентской службе, депутаты согласны с тем, что аграриям нужно помочь. Глава Комитета по вопросам агропромышленного комплекса Олег Леонтьев подчеркнул, что законопроект своевременный, но ко второму чтению необходимо его доработать. Для этого депутаты пообщаются с аграриями в районах и селах и более детально изучат проблемы, с которыми столкнулось сельское хозяйство из-за засухи и карантинных мер.

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