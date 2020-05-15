В Приднестровье решают, как помочь аграриям: какие меры рассматриваются

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая – Sputnik. Сельхозпроизводители Приднестровья, которые несут убытки из-за засухи, весенних заморозков и ограничений, связанных с режимом ЧП из-за нового коронавируса, смогут получить поддержку от государства. Проект закона о мерах поддержки аграриев, который подготовил исполнительный орган власти, был принят в первом чтении приднестровскими депутатами.
Предложения правительства
Первое - организациям сферы промышленности и сельского хозяйства намереваются предоставить льготный кредит на пополнение оборотных средств для восстановления урожая. Кредитные ресурсы будут выдавать сроком до двух лет. Ориентировочная ставка по кредиту предполагается на уровне 11%, из них 3% погасят из бюджета.
Второе - планируется предоставить возможность пролонгации ранее выданного кредита (сроком до одного года) для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях сельского хозяйства (овощеводство, животноводство, производство плодов, ягод и винограда, рыбоводство).
"Это позволит снизить нагрузку по кредитованию на текущий период", – добавил Оболоник.
Третье - предполагается освободить от уплаты земельного налога, паевого сбора и фиксированного сельскохозяйственного налога (в размере расчетной суммы земельного налога) в отношении земель, на которых произошла гибель или повреждение 50% и более посевов сельскохозяйственных культур или завязи плодово-ягодных культур и винограда.
И четвертое – для организаций плодоовощной промышленности намерены снизить ставку налога на доходы. Так, на протяжении двух лет она будет составлять не 3,9% как ранее, а всего 2%.
"Эти меры поддержки снизят тот негативный эффект, которые несут наши аграрии", – отметил глава Минэкономразвития.
Мнение депутатов
Как сообщили в парламентской службе, депутаты согласны с тем, что аграриям нужно помочь. Глава Комитета по вопросам агропромышленного комплекса Олег Леонтьев подчеркнул, что законопроект своевременный, но ко второму чтению необходимо его доработать. Для этого депутаты пообщаются с аграриями в районах и селах и более детально изучат проблемы, с которыми столкнулось сельское хозяйство из-за засухи и карантинных мер.
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