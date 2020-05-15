В этом году может не быть акациевого меда: в чем причина

Весенние заморозки, а затем засуха и постоянные перепады температуры сказались на акациях. В таких условиях Молдова может и вовсе остаться без акациевого меда.

КИШИНЕВ, 15 мая -Sputnik. Пчеловоды из Молдовы сталкиваются с тяжелой ситуацией в этот период года. Они ожидали цветения акации, чтобы пчелы могли собрать нектар с цветов этого дерева.

Однако погода в этом году неблагоприятна: заморозки, а потом засуха и постоянный перепад температур - все это навредило деревьям.

Теперь пчеловоды могут остаться без такого меда. Председатель ассоциации пчеловодов Молдовы Ион Максим, предполагает, что деревья акации пострадали во всех регионах страны, поэтому пчелы не смогут собрать их нектар.

"С этими деревьями большая проблема. В этом году может даже не быть акациевого меда. На улице холодает и цветы акации повреждаются. Если ночью температура воздуха не выше +14, а днем +25 градусов, то цветы начинают распадаться. Значит, не будет нектара, то есть нечего собирать пчелам", - отметил Максим.

По его словам, из-за сложившейся климатической ситуации пчеловоды вынуждены сами подкармливать пчел.

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Собеседник рассказал, что повреждены многие растения, поэтому пчелы не могут сами найти пищу, в следствии чего даже иногда нападают друг на друга.

Как подчеркнул эксперт, с подобной проблемой столкнулись и другие страны, в частности Венгрия, которая считается одним из крупнейших производителей меда.

"У нас есть коллеги в Венгрии. У них случилось то же самое, порядка 50-60% акаций повреждено. Теперь цена на мед может повыситься. А в Китае возникли проблемы с медом из-за пандемии. Но из этой страны еще в прошлом году отказались покупать мед из-за низкого качества", - пояснил Максим.

В 2019-м килограмм акациевого меда в Молдове стоил от 65 до 80 леев. На экспорт мед шел по 4 евро за килограмм.

На данный момент в интернете можно найти объявления о продаже меда от 70 до 100 леев за килограмм, самый дорогой продукт - из акации:

Акациевый мед – 100 леев;

Майский и липовый мед - по 80 леев;

Цветочный и рапсовый мед по 70 леев.

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