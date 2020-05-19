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Прогноз пересмотрен: похудеют ли наши кошельки в этом и следующем году

© Sputnik / Maksim Blinov
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200519/30298390/natsbank-moldova-peresmotrel-prognoz-chto-budet-s-tsenami.html

В Нацбанке Молдовы рассчитали и обнародовали сценарий изменения цен на продукты питания, топливо и регламентированные услуги.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Прогноз среднегодовой инфляции на 2020-й пересмотрен в сторону понижения до 4,4% (-0,7 процентных пункта). А на 2021 год, напротив, вырисовывается повышение на 0,4 процентных пункта до 4%.

"Годовой уровень инфляции, начиная с первого квартала прогнозирования, будет снижаться до конца этого года (до минимального уровня в 3,5% в четвертом квартале 2020-го и первом квартале 2021-го). Впоследствии он немного увеличится во втором квартале 2021-го (максимум до 4,6%), после чего снова уменьшится", - отметили в Нацбанке.

В структуре, ответственной за ценовую стабильность и денежную политику государства, отметили, что на протяжении прогнозируемого периода инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона.

Супермаркет
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Годовой темп роста цен на продукты питания хотя и значительно снизится в первом прогнозируемом триместре, но сохранится на относительно высоком уровне до второго квартала 2021 года, а затем устремится вниз к концу прогнозируемого периода. Годовой тем роста цен на регламентированные услуги спадет до третьего квартала будущего года, а затем стабилизируется.  

"Цены на топливо значительно снизятся в 2020 году и в начале следующего года, а затем будут относительно устойчиво расти", - отмечено в отчете Нацбанка.

В сообщении указано, что в момента предыдущего прогноза макроэкономическая ситуация на международном уровне радикально изменилась, что привело к существенному пересмотру предложений внешнего характера.

"На 2020 год ожидается самый глубокий кризис мировой экономики за последний век, после чего в 2021 году ожидается восстановление мировой экономики, но показателей докризисного периода достичь не удастся", - отмечено в отчете.  

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