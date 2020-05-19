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Молдавские леи.

Шоковая терапия для лея от евро: курс валют в Молдове на среду

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200519/30302145/shokovaya-terapiya-dlya-leya-ot-evro-kurs-valyut-v-moldove-na-sredu.html

В Нацбанке Молдовы рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 20 мая. Соотношение ряда основных валют к молдавскому лею останется практически неизменным, "удар под дых" отечественному платежному средству нанесет лишь евро, который значительно подорожает. 

"Европеец" прибавит сразу 28 банов. Его обменный курс установится на отметке в 19,53 лея.

Монета номиналом в 1 миллион долларов.
© AP Photo / dpa / Marcel Mettelsiefen
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Доллар останется на тех же позициях и будет стоить 17,80 лея.

Национальная валюта уступит и румынскому собрату, который подорожает на шесть банов и подымет планку до 4,03 молдавских лея за единицу.

Незначительная тенденция к росту обменного курса будет отмечена в среду у российского рубля - он укрепится до 0, 246 лея.

Украинская гривна продемонстрирует стабильность и останется на обменной позиции в 0,67 лея.

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Теги:
обмен, Молдова, доллар, евро, курс валют


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