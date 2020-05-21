Что произойдет с долларом и евро: курс валют на ближайшие несколько дней

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 22 мая, и выходные. На этот раз на валютном рынке обойдется без сюрпризов.

Евро за сутки подорожает на 6 банов и будет торговаться по 19,5042 лея.

Доллар практически не изменится в цене, хоть и будет в "миноре", расположится на отметке 17,7545 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов.

Что касается остальных валют, то 22 мая в небольшом плюсе также окажутся российский рубль, который расположится на уровне 0,2507 лея. Румынский лей подорожает до 4,0272 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна подешевеет до 0,664 лея.

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