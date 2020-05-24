Может ли Молдова воспользоваться российским кредитом через еврооблигации

Экономический эксперт Роман Киркэ считает, что процесс размещения Молдовой еврооблигаций – это хороший инструмент для привлечения финансовых источников более крупных, чем предоставляемые международными финорганизациями.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Молдова не размещала еврооблигации с конца 90-х годов прошлого века, а на данный момент появились хорошие условия для применения этого механизма. Об этом заявил в комментарии Sputnik экономический эксперт Роман Киркэ.

Как считает собеседник, при выпуске еврооблигаций есть и определенные риски, когда государство начинают зависеть от внешнего финансирования. По его мнению, если Молдова пойдет по пути выпуска евробондов в течение долгого периода, то это будет означать снижение возможности сотрудничать с МВФ.

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"Молдова может использовать только один или два выпуска еврооблигаций, которые будут хорошим инструментом для привлечения более крупных финансовых источников, чем вся техническая помощь, предоставляемая международными финансовыми институтами", - подчеркнул Киркэ.

Он обратил внимание, что если республика будет использовать эти еврооблигации в инфраструктурных проектах, которые приведут к экономическому росту, то это хорошо. Однако, если евробонды пойдут на текущее финансирование бюджетных расходов, то это приведет к очень высокой задолженности.

Киркэ считает, что и кредит от Российской Федерации может быть оформлен в форме долговых ценных бумаг.

"Правительство может их выпустить ровно на эти 200 миллионов евро с процентной ставкой 2%, и тогда эти облигации можно будет купить через евробонды, чтобы избежать толкования законодательства, как произошло с решением Конституционного суда", - сказал экономист.

Слово будет за Россией, которая должна решить, устраивает ли ее покупка с указанной в проспекте эмиссии ставкой в 2%.

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Киркэ напомнил, что в 2013 году Россия купила еврооблигации у Украины на 3 миллиарда долларов.

Молдова в 1997 году впервые разместила евробонд на сумму свыше 70 миллионов долларов. На данный момент Минфин ведет переговоры со специализированными компаниями по оценке кредитного рейтинга страны, чтобы определить контрактные условия этих еврооблигаций. Правительство намерено разместить евробонды для того, чтобы привлечь деньги на инфраструктурные проекты.

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Еврооблигации – долговые ценные бумаги, купонные облигации, размещенные на международном финансовом рынке. Как правило, номинированы в валюте не той страны, в которой находится эмитент. Еврооблигации выпускают правительства, международные организации, крупные корпорации, компании и банки. Как правило, у евробондов более высокая процентная ставка, и они предоставляются в зависимости от степени задолженности страны, уровня экономического развития, валютных резервов и других рисков, которые оценивают инвесторы. Чем выше риски, тем выше процентная ставка.

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