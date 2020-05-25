Граждане Молдовы пересылают все меньше денег домой

Спад денежных поступлений в Молдову наблюдается второй месяц подряд: аналитики видят причину в коронавирусе нового типа.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. В апреле 2020 года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц достиг 92,06 миллиона долларов США. Это на 11,5% меньше, чем во втором весеннем месяце 2019-го. Такие данные приводит Нацбанк Молдовы. Спад регистрируется уже второй месяц подряд.

© Photo : Национальный банк Молдовы Статистика Нацбанка Молдовы по денежным переводам в республику

Топ-5 стран, откуда в республику поступило больше всего денег:

Израиль - 15,49 миллиона долларов;

Италия - 14,01 миллиона долларов;

Германия - 13,36 миллиона долларов;

Россия - 11,76 миллиона долларов;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - 6,11 миллиона долларов.

Самая популярная валюта, в которой наши соотечественники пересылают домой деньги, - евро. Также пользуются спросом доллары и российские рубли.

По данным Нацбанка, за январь-апрель в Молдову поступило 368,37 миллиона долларов, а это на 3% меньше, чем за такой же период 2019-го.

"В апреле 2020 года колебание обменных курсов валют, в которых были осуществлены денежные переводы, по отношению к доллару США способствовало снижению трансфертов, пересчитанных в долларах США, на 0,5 процентных пункта, при фактическом снижении на 11 процентных пунктов", - пояснили в Нацбанке.

Экономические эксперты подчеркивают, что снижение объемов денежных переводов в течение двух месяцев подряд - это следствие пандемии COVID-19. По прогнозам аналитиков, Молдова в 2020 году не досчитается денежных переводов в общей сложности на 150 миллионов долларов.

Денежные переводы - один из значимых источников доходов жителей республики. Причем больше всего от трансфертов, согласно статистике, зависят граждане, проживающие в сельской местности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova