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Попадет ли молдавская "молочка" на рынок Евросоюза - ответ Минсельхоза

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200525/30353304/popadet-li-moldavskaya-molochka-na-rynok-evrosoyuza-otvet-minselkhoza.html

Продукция отечественного молочного сектора сможет выйти на рынок ЕС, для достижения этой цели разработана амбициозная программа действий отраслевых учреждений.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды совместно с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов утвердили план действий для получения доступа молдавских молочной продукции на рынок Европейского союза (ЕС). Для внедрения пунктов разработанного документа и повышения эффективности совместной работы, ведомства будут ежеквартально обмениваться информацией.

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План включает 32 пункта действий, в том числе пересмотр существующей правовой базы и разработку законодательства, соответствующего нормам ЕС. Также документ предполагает разработку программы обучения производителей молока и руководителей пунктов его сбора, заключение соглашения с профильными ассоциациями, отбор национальных лабораторий, которые проведут тестирование на внедрение европейских стандартов.

В то же время, власти намерены внедрить программу мониторинга качества сырого молока в соответствии с требованиями Евросоюза. Затраты на это составят 5 миллионов 280 тысяч леев. Планируется и создание логистической системы, которая охватит сбор, транспортировку и прием проб молока аккредитованными лабораториями, и обойдется примерно в 300 тысяч леев.

Также планируется запустить учебные программы для инспекторов Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, ветеринаров, производителей и переработчиков молока, наладить контроль государственной ветеринарной службы в части соблюдения требований к здоровью животных и использования лекарственных средств.

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По данным Национального бюро статистики и отечественных экспертов, ежегодно поголовье крупного рогатого скота в Молдове сокращается на 1-3%. Для производства молочных продуктов используется сырье объемом около 500 тысяч тонн в год, при том что перерабатывающая промышленность для всей республики требует в два раза больше. Таким образом, животноводческий сектор страны может обеспечить около 50% потребностей предприятий по переработке, поэтому дефицит покрывается за счет импорта сырья из Украины, Белоруссии и стран ЕС.

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