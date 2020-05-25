Глава "Молдовагаза" рассказал о динамике цен на "голубое топливо"

По прогнозам экспертов, в 2021 году, с учетом транспортных расходов, цена газа на европейских биржах может превысить 200 долларов за тысячу кубометров.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Необходимо помнить, что в вопросах формирования цен на газ нельзя ставить знак тождества между сложной областью газовых поставок и сферой внешней торговли, связанной с другими товарами, заявил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Поставки природного газа относятся к непростым техническим материям и не стоит проводить знак равенства между ними и традиционными внешнеэкономическими операциями", - написал глава предприятия в Facebook.

Как отметил Чебан, спотовый рынок природного газа традиционно находится под давлением сезонного фактора. Как следствие, во втором и третьем квартале года, на фоне снижающегося потребления, понижаются и котировки. Кроме того, в 2020 году, кроме теплой зимы на динамике цен сказалась и пандемия COVID-19, которая спровоцировала падение потребления газа.

Таким образом, вопрос цен на газ необходимо рассматривать в перспективе начала нового отопительного сезона в четвертом квартале 2020 и в первом квартале 2021, когда потребление и цены значительно вырастут, подчеркнул Чебан.

Кроме этого, как показывают прогнозные фьючерсы природного газа на следующий год, на 22 мая 2021 года на голландском хабе ТТF они составят 12 евро за МВт.ч, что превышает 140 долларов за тысячу кубометров. С учетом транспортных расходов, цена газа превысит 200 долларов за тысячу кубометров на входе в страну, или почти вдвое больше прогнозируемой закупочной цены у "Газпрома".

"Конечно, это только прогнозы, но они показывают ожидания трейдеров на европейских рынках", - отметил глава "Молдовагаза".

Вадим Чебан подчеркнул, что предприятие внимательно следит за развитием европейских газовых рынков, свою задачу оно видит в обеспечении всех потребителей страны природным газом, в том числе в период самого большого потребления, по справедливым ценам.

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