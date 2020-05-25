Обменный курс на вторник: основные валюты подрастут в цене

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 26 мая.

Согласно данным Нацбанка, молдавский лей несколько потеряет в весе на фоне роста в цене всех основных валют, кроме украинской гривны.

Доллар США подорожает на три бана и установится на отметке в 17,7272 лея.

Евро вырастет в цене на приблизительно такую же величину и будет торговаться по 19,3244 лея.

Украинская гривна продолжит "проседание" и достигнет уровня 0,6595 лея.

Румынский лей будет среди валют, которые укрепят позиции по отношению к национальной валюте - до 3,9914 молдавских лея.

Российский рубль будет стоить 0,2478 лея в перерасчете на молдавское платежное средство.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova