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Курс валют

Обменный курс на вторник: основные валюты подрастут в цене

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200525/30359021/kurs-na-vtornik-vse-osnovnye-valyuty-podrastut-v-tsene.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 26 мая.

Согласно данным Нацбанка, молдавский лей несколько потеряет в весе на фоне роста в цене всех основных валют, кроме украинской гривны.

Доллар США подорожает на три бана и установится на отметке в 17,7272 лея.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Евро вырастет в цене на приблизительно такую же величину и будет торговаться по 19,3244 лея.

Украинская гривна продолжит "проседание" и достигнет уровня 0,6595 лея.

Румынский лей будет среди валют, которые укрепят позиции по отношению к национальной валюте - до 3,9914 молдавских лея.

Российский рубль будет стоить 0,2478 лея в перерасчете на молдавское платежное средство.

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