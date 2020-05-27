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Как поведут себя евро и доллар: курс валют на четверг

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200527/30389781/kak-povedut-sebya-evro-euro-dollar-kurs-valyut-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о текущем соотношении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 28 мая.

Евро за сутки подорожает на 9 банов и будет торговаться по 19,4945 лея. Доллар проиграет еще 2 бана и разместится на отметке 17,6942 лея.

С начала мая "зеленый" сдал порядка порядка 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Кишинев выходит из режима ЧП.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов.

Что касается остальных валют, то 28 мая в небольшом плюсе также окажется румынский лей, который по отношению к молдавской валюте поднимется до эквивалента 1 к 4,0244. Украинская гривна подешевеет до 0,6558 лея. Российский рубль не изменится в цене - 0,2497 лея.

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