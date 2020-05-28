Эксперт: COVID-19 радикально изменил поведение молдавских потребителей

По мнению молдавского экономиста Вячеслава Ионицэ, последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут ощущаться еще долгое время, а наиболее пострадавшими от сложившейся ситуации являются предприниматели.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Поведение потребителей в Молдове существенно изменилось из-за пандемии COVID-19. Таким образом, в марте-апреле 2020 года жители страны обменяли в валютных кассах на 210 миллионов долларов меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. По его словам, в апреле этого года объем продаж валюты, осуществленных жителями Молдовы, достиг самого низкого уровня за последние десять лет.

"За эти два месяца молдаване сократили валютные расходы на 60% по двум причинам. Первая - берегли деньги, опасаясь ухудшения ситуации. Вторая причина – не тратились из-за прекращения работы магазинов", – уточнил Ионицэ.

Эксперт утверждает, что такая тенденция снижения потребительских расходов сохранится и в будущем. Это негативное экономическое явление в значительной степени связано с тем, что у людей нет уверенности в том, как сложится ситуация после окончания пандемии. Экономист также отметил, что наиболее пострадавшей категорией людей являются занятые в неформальном секторе экономики.

"В результате проведенного исследования я заметил, что у данной категории людей отсутствуют сбережений, а у части из них – масса долгов”, – уточняет эксперт.

Экономист считает, что возобновление коммерческой деятельности станет спасительным для них. По его данным, в Молдове зарегистрировано около 8 тысяч патентов. Те, кто не оформили эти документы, страдают от экономического кризиса.

"Только в Кишиневе более 20 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые не платят за патент", – заключил Ионицэ.

По словам эксперта, даже если частники возобновят работу, то столкнутся с другой неприятной ситуацией – низким объемом продаж, особенно в агропродовольственном секторе. Также за последние два месяца вдвое сократился объем продаж автомобилей. Основная причина этого, считает экономист, изменение потребительского поведения граждан.

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